В пятницу и субботу территория Узбекистана будет находиться под влиянием теплой и слабовлажной воздушной массы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

К вечеру 28 октября и на следующий день в отдельных районах страны возможен небольшой дождь Температура воздуха будет в пределах ночью +5…+10 градусов, днём — +16…+21 градус.

В воскресенье на территорию страны осуществится вторжение холодного антициклона с Поволжья. По Узбекистану пройдут дожди, местами сильные. По Бухарской, Навоийской областям дожди пройдут в ночные и утренние часы. По Каракалпакстану и Хорезму прогнозируется погода без осадков.

Дневная температура воздуха понизится до +10…+15 градусов.

В понедельник сильные дожди сохранятся лишь в восточных районах. По областям Ферганской долины — дождь, местами сильный. По остальной территории без осадков. Дневная температура воздуха за счёт солнечного прогрева незначительно повысится до +13…+18 градусов.

По горным районам республики 29−31 октября ожидаются временами осадки (дождь, снег), 30−31 октября местами сильные.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Сурхандаринской, Ферганской областям 30−31 октября местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком. Местами по республике возможен туман.