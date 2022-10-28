В Зангиатинском районе Ташкентской области и Джандарском районе Бухарской области обнаружены и изъяты большие партии мяса и мясных продуктов, не соответствующих требованиям и опасных для здоровья людей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого департаментом совместно с органами внутренних дел в Зангиате, был обнаружен подпольный цех, в котором предприниматель занимался приготовлением и реализацией мясных продуктов разных видов с нарушением санитарных правил. Изъято свыше 1,27 тонны продукции.

В Джандарском района на территории «Экобазара» предприниматель хранил 1,1 тонны мясной продукции, которую планировал реализовать. Эта продукция также изъята.

Возбуждены уголовные дела по статье 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса, ведётся следствие.