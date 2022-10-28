С 1 ноября Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои в тестовом режиме начнёт работать круглосуточно и без выходных, сообщил в Twitter директор Агентства по делам молодёжи, сенатор Алишер Саъдуллаев.

Ранее он заявлял, что связался с Агентством информации и массовых коммуникация при Администрации президента и руководством библиотеки и что ведётся работа по официальному запуску нового режима работы с министерствами и ведомствами.

Сенатор добавил, что прорабатываются вопросы ночного графика и порядка работы, а также выплаты заработной платы.

Обсуждение режима работы Национальной библиотеки началось 22 октября в Twitter, когда автор аккаунта Miss Gatsby обратилась к Алишеру Саъдуллаеву и сообщила, что Национальная библиотека является единственным местом для занятий для тех, кто живёт в квартирах и общежитиях, а в выходные библиотека закрывается в 16:30.

Алишер Саъдуллаев поделился обращением на своей странице и попросил других пользователей высказать своё мнение по этому поводу. На его запрос было получено около 150 ответов. В большинстве ответов пользователи приветствовали круглосуточную работу библиотеки и отмечали, что продление рабочего времени библиотеки хотя бы до 23:00 было бы эффективным. Они также попросили упростить процедуру проверки при входе и выходе из библиотеки.

В настоящее время Национальная библиотека принимает читателей с 8:00 до 21:00 по будням и с 9:00 до 17:00 по выходным (суббота и воскресенье). При этом отдел редких и старинных изданий открыт в будние дни с 9:00 до 18:00, а в выходные закрыт.