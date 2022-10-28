Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ошибочно назвал Узбекистан как страну, которая производит иранские дроны.

«На самом деле я имел в виду не Узбекистан, а Таджикистан. А язык мой произнёс слово Узбекистан. В Узбекистане известно, что есть завод по производству дронов, но нет никаких подтверждений, что он как-то связан с Ираном. Поэтому я имел в виду Таджикистан. Я сейчас хочу повторить это, что я имею в виду, что в Таджикистане иранцы производят дроны, которыми убивают потом русские украинцев», — заявил он в эфире программы на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Журналист попросил Министерство иностранных дел Таджикистана опровергнуть эту информацию, если она считается неправдивой.

По его словам, он «ни в коем случае» не хочет бросать тень на Узбекистан.

«Что же говорить об узбеках, гражданах Узбекистана, которых я искренне уважаю и люблю. Это край, славящийся своим гостеприимством, теплотой, радушием. Край, приютивший огромное количество украинцев в годы Второй мировой войны. И я с большой любовью хочу повторить ещё раз, что Узбекистан не имеет никакого отношения к информации, которую я обнародовал, что там якобы производятся иранские дроны», — сказал Дмитрий Гордон.

Он также поблагодарил узбекистанцев за «неравнодушие к трагедии Украины, которая сейчас происходит из-за нападения фашисткой России», а также за поддержку.

В мае в Таджикистане открылось предприятие по производству иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ababil-2. Согласно письменному заявлению Генштаба Ирана, на церемонии открытия производственного объекта в Душанбе присутствовали начальник Генштаба Ирана Мохаммад Бакири и министр обороны Таджикистана Мирза Ширали.

26 октября Дмитрий Гордон опубликовал интервью с израильским предпринимателем, экс-руководителем нефтяной компании «ЮКОС» Леонидом Невзлиным. В беседе с ним журналист заявил, что в Узбекистане производят иранские дроны, используемые против Украины.

На следующий день Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана выпустил заявление, в котором «категорически опроверг распространенные в некоторых СМИ сообщения о том, что Узбекистан является площадкой по производству (сборке) иранских боевых беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине».

МИД Узбекистана добавил, что Узбекистан не осуществляет с Ираном сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку иранской военной техники. Внешнеполитическое ведомство обратилось с просьбой к властям Украины не допускать распространения украинскими медиа безосновательных обвинений.