Президент Европейского совета Шарль Мишель вместе с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в рамках своего визита в Узбекистан открыл обновленный офис Делегации Европейского союза в Узбекистане, после чего поговорил с журналистами.

Он сообщил, что обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёеым Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, парафированное в июле, и работу системы преференций GSP+, участником которой страна стала с прошлого года.

«У нас уже есть основа для того, чтобы укрепить и расширять наши экономические связи», — подчеркнул глава Евросовета.

Кроме того, по его словам, на встрече с президентом были обсуждены вопросы регионального сотрудничества.

«Мы высоко ценим важную роль, которую играет Узбекистан, его президент и правительство в укреплении регионального сотрудничества. Евросоюз всегда готов быть партнером и поддерживать укрепление регионального сотрудничества в целях стабильности и процветания», — заявил Шарль Мишель.

Он напомнил, что в скором времени в Самарканде пройдет конференция по взаимосвязанности Евросоюза и Центральной Азии. «На конференции будут озвучены очень конкретные предложения со стороны в том числе Евросоюза [в области зеленой и цифровой экономики], которые, я верю, станут основой для проектов, что послужат [углублению] нашего сотрудничества», — заявил президент Евросовета.

«Мы также обсудили вопросы войны России с Украиной, ее последствия для всего региона [Центральной Азии] и мира, кризис продовольственной безопасности, энергетический кризис, который стал следствием этой войны, а также различные геополитические вопросы, в том числе по Афганистану, который чрезвычайно важен не только для региона, но и для стабильности всего мира», — рассказал Шарль Мишель.

Глава МИДа Владимир Норов, посол ЕС Шарлотта Адриан и глава Евросовета Шарль Мишель

Что касается преодоления энергетического кризиса, по словам главы Евросовета, Центральная Азия играет в этом важную роль.

«Евросоюз намерен диверсифицировать поставки, диверсифицировать спектр партнеров, и поэтому мы очень полагаемся на Узбекистан и Центральную Азию в качестве надежных партнеров, с которыми можно развивать сотрудничество во многих перспективных сферах», — подчеркнул он.

Глава Евросовета отметил, что ЕС и Узбекистан видят приверженность укреплению связей друг с другом. «Как я сказал господину президенту, у Евросоюза нет скрытой повестки дня, мы основываемся наши действия и политику на двух фундаментальных принципах: мир и безопасность ради процветания всего народа. Политический диалог, взаимопонимание, взаимоуважение являются основой этого сотрудничества.», — заявил он.

«Мы высоко ценим роль Узбекистана в укреплении стабильности и сотрудничества в Центральной Азии, потому что мы считаем, что взаимосвязанность очень важна. И мы планируем в будущем на регулярной основе проводить встречи глав стран Центральной Азии, в которых буду присутствовать и я, чтобы обсуждать вопросы взаимосвязанности, зеленой экономики, стабильности. И я верю, что эти регулярные встречи помогут нам улучшить взаимопонимание», — подчеркнул Шарль Мишель.