19 сентября под председательством президента Узбекистана состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по дальнейшему увеличению потенциала внутреннего и въездного туризма. На нем были поставлены задачи выделения льготных кредитов на развитие туристической сферы.

Для их реализации, а также для выполнения задач постановления «О мерах по поддержке сферы услуг» АКБ «Агробанк» осуществляет финансирование коммерческих проектов.

Коммерческие банки Узбекистана предоставляют кредиты субъектам предпринимательства в сфере услуг. То есть предприятиям, которые хотят основать компанию в сфере туризма, бытового, образовательного, медицинского, информационно-коммуникационного и других секторов с повышенным спросом, предоставляемых на приобретение (кроме субъектов финансового и торгового секторов), а также приобрести необходимое оборудование.

Также с помощью платформы oilakredit.uz поступают заявки от физических и юридических лиц. В порядке, установленном по рекомендации помощников хокимов районов, выделяются кредитные средства на реализацию проектов по созданию семейных гостевых домов, хостелов, автокемпингов, экодомовых комплексов, контейнерных и палаточных городков, а также на их ремонт и оснащение.

Подробную информацию можно получить по телефону: 1216.

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