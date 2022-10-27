АО «Узавтосаноат» и компания Allur (Казахстан) подписали соглашение о сотрудничестве по дальнейшему расширению производства в Казахстане. Церемония подписания соглашения состоялась в режиме видеоконференции в Ташкенте при участии заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева, первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и председателя правления АО «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова. На торжественном мероприятии также присутствовал старший вице-президент General Motors и президент General Motors International Шилпан Амин, который находится с визитом в Узбекистане для обсуждения с UzAuto дальнейшего взаимодействия и развития стратегических отношений.

В рамках подписанного cоглашения стороны выразили намерение дальнейшего сотрудничества по организации производства автомобиля Chevrolet Onix методом мелкоузловой сборки (CKD) с объемом 30 тысяч единиц в год на мощностях автомобильного завода Allur. Для реализации проекта будут привлечены инвестиции в размере около 50 млн долларов, что поможет расширить производственный потенциал Казахстана и обеспечить современными и доступными автомобилями как рынок Казахстана, так и другие потенциальные экспортные рынки.

Согласно достигнутым договоренностям, «Узавтосаноат» обеспечит завод Allur инженерной и технической поддержкой, а также сервисом по сборке и производству автомобиля модели Chevrolet Onix.





«Компания UzAuto под руководством председателя Шавката Умурзакова проделала выдающуюся работу. В сотрудничестве с компанией Allur под руководством председателя совета директоров Андрея Лаврентьева за очень короткий срок завоевано лидерство на рынке Казахстана. Мы также хотели бы поблагодарить правительство Узбекистана и Казахстана, премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева, а также первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра за их большую поддержку и помощь на этом пути к лидерству бренда Chevrolet в Казахстане», — отметил Шилпан Амин во время мероприятия.

«Данное соглашение о передаче технологий и экспертных знаний для производства транспортных средств методом мелкоузловой сборки в Казахстане стало возможным благодаря прочным отношениям между двумя странами и тесному сотрудничеству в области торговли и промышленной кооперации», — сказал председатель Шавкат Умурзаков, поблагодарив General Motors за содействие в превращении Узбекистана в автомобильный хаб СНГ.

«Благодарю правительство Узбекистана, UzAuto и General Motors за предоставленную возможность по интеграции завода Allur в автомобильную стратегию General Motors в странах СНГ, а также поддержку в развитии высокотехнологичного производства автомобилей Chevrolet в Казахстане. Это будет способствовать сотрудничеству и экономическому росту обеих стран», — подчеркнул председатель совета директоров компании Allur Андрей Лаврентьев.

В перспективном плане развития сотрудничества стороны договорились о возможности обновления и расширения модельного ряда автомобилей, исходя из потребностей рынков сбыта и потребительского спроса. Взаимовыгодное сотрудничество в автопромышленной сфере даст новый импульс экономическому развитию двух государств, поможет расширить региональную кооперацию, тем самым создав крепкий фундамент для дальнейшего развития экспортных рынков.

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