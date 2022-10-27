Перевал Камчик — важная транспортная артерия, связывающая Андижанскую, Наманганскую, Ферганскую области с остальной частью Узбекистана. Крутой серпантин и величественные горы поражают своей красотой и неприступностью.

Однако столь уникальные особенности этой местности несут в себе негативные стороны для транспорта, особенно для электромобилей. Крутые виражи трассы и суровые погодные условия опустошают их батарею быстрее обычного.

Компания TOK BOR с первых дней становления поставила перед собой амбициозную задачу — сделать пересечение Камчика комфортным и безопасным для всех электромобилистов.





Более года компания искала место для реализации этой задумки. Подходящая локация должна была быть на оптимальном расстоянии и высоте и иметь развитую инфраструктуру, чтобы электромобилисты могли отдохнуть и перекусить во время зарядки. Причем поиск места для установки электростанции было только началом, как выяснилось позже, для ее успешного запуска предстояло проработать две непрофильные задачи.

Во-первых, обеспечить быструю станцию мощностью 80 кВт для китайских и европейских электромобилей соответствующей энергетической мощностью. Для этого пришлось совместно с руководством Nabixon ota oshxonasi заменить существующий трансформатор на более мощный.





Во-вторых, чтобы обеспечить стабильную мобильную связь в ущелье, пришлось оснастить станцию GSM-усилителем. Это дало возможность соединить станцию с сервером и открыть доступ электромобилистам к управлению зарядной сессии с помощью смартфонов. И вот спустя полгода трудоемких работ все на месте и работает.

Для компании TOK BOR это очередная и очень важная победа — пополнение сети электрозаправок, которая насчитывает более 50 станций, столь значимой локацией.





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