Во вторник, 25 октября, космический орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал столкновение двух галактик, вызвавшее процесс образования новых звёзд, сообщил астрономический портал space.com.

Волна звездообразования была вызвана столкновением двух галактик, известных под общим названием IC 1623. Они находятся в созвездии Кита на расстоянии от Земли примерно в 270 миллионов световых лет. По словам учёных, сливающаяся пара производит звёзды в 20 раз быстрее, чем галактика Млечный Путь.

Астрономы считают, что в результате слияния может образоваться сверхмассивная черная дыра, которая, однако, не видна на этом изображении.

Процесс удалось сфотографировать, потому что телескоп «Джеймс Уэбб» оснащён инфракрасным зрением, которое позволяет снимать сквозь космическую пыль, уточняется в сообщении.