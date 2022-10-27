На очередном заседании правления Центрального банка Узбекистана было принято решение оставить основную ставку без изменений на уровне 15% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, на заседании был одобрен «Концептуальный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2023 год и 2024−2025 годы».

Более подробная информация будет опубликована по итогам пресс-конференции Центробанка 27 октября.

Напомним, очередное заседание ЦБ должны было пройти 20 октября, однако в связи с тем, что регулятор ожидал публикацию обновленных макроэкономических показателей международных организаций во второй половине октября было принято решение отложить заседание на неделю.

Основная ставка в 15% была установлена в июле, тогда она снизилась с 16%, утвержденных в июне. В середине марта она впервые с 2018 года была увеличена, причём сразу на 3% — с 14 до 17%.