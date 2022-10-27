Сенат Парламента Казахстана 27 октября одобрил закон об амнистии участников январских событий. Он освобождает от отбывания наказания лиц, «попавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января», сообщает Orda.kz.

Депутат Ляззат Сулеймен, представившая проект закона, отметила, что январские события стали настоящим испытанием для страны.

Она сообщила, что если во время предыдущих амнистий обвиняемый должен был возместить причинённый ущерб, то в данном случае такого нет. Кроме того, для освобождения осуждённых нет требования учитывать их поведение в местах лишения свободы.

Под действие закона также попадают сотрудники правоохранительных органов и военные, допустившие уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний граждан.

Уголовные дела в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести предлагается прекратить, осуждённых по ним — освободить от наказания, а с отбывших — снять судимость.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, назначенные судами наказания будут сокращены на три четверти, особо тяжкие преступления — наполовину.

Если осуждённому на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков, за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним, пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По предварительным расчётам, под действие амнистии подпадают около 1500 человек. На сегодняшний день из 1112 осуждённых по январским событиям свободы лишены 128 человек. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осуждённых, около 50 человек — в течение следующего полугода. От уголовной ответственности освободят 171 человека.

В отношении 363 лиц, совершивших тяжкие преступления (по делам, которые находятся на стадии следствия и на рассмотрении в судах), амнистия будет применена при вынесении приговоров.

Объявить единовременную амнистию гражданам, участвовавшим в январских событиях, в своём послании народу 1 сентября поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В связи с этим группа парламентариев инициировала законопроект.

В марте Генпрокуратура Казахстана сообщала. что в дни январских событий погибло 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы — 139 человек.



