Магазин бренда Ikkichi (в переводе с узбекского языка — «двоечник») на улице Шота Руставели в Ташкенте предупредили о недопустимости нарушения требований закона «О государственном языке». Об этом сообщает пресс-служба хокимията Яккасарайского района.

Советник хокима района по повышению эффективности духовно-просветительской работы Нигора Умарова изучила ситуацию после появления в Telegram-канале Qitmir chol поста с фотографией вывески магазина.

На вывеске написано «O'zbek kiyim-ke4ak, ko’janni somkala va xokazolar brendi» — «Бренд узбекской одежды, кожаных сумок и тому подобного». При этом понятно, что ошибки в тексте сделаны намеренно, с включением символов и слов, которые активно использует молодёжь в общении и при переписке.





Нигора Умарова «разъяснила предпринимателю требования закона „О государственном языке“, а также направила письмо с предупреждением об устранении недостатков», говорится в сообщении хокимията.

«Мы хотели бы ещё раз напомнить нашим соотечественникам, что каждый из нас несёт ответственность за соблюдение правил языка. В соответствии с требованиями закона „О государственном языке“, любое объявление, реклама или же записи на баннерах должны быть написаны сначала на государственном языке, т. е. на узбекском, без ошибок, а затем на других языках», — отмечается в сообщении.

Кто такие Ikkichi

Бюджетная концептуальная товарная марка Ikkichi была запущена в прошлом году основателем бренда кожаных изделий Black Quail Пахлавоном Турдиевым. Тогда он писал: «Ikkichi не только про шмот, он про узбекскую моду. Не только про халаты из иката, а про культурный код. Про наши диалекты, неповторимые традиции и всё, что делает нас узбеками. Через Ikkichi я хочу попробовать раскрыть нашу идентификацию. Через ошибки, узбекский сленг, чрезмерную дерзость и жёсткий юмор мы говорим о потерянном поколении и формируем уникальный национальный код. Через афоризмы и диалекты разных областей — межрегиональный культурный обмен».

В ассортимент Ikkichi входят мелкие кожаные аксессуары, носки и одежда, производимые в Узбекистане из локальных материалов.

«Манифест за культуру и грамотность через сарказм и уличный сленг», — гласит описание в Instargam-аккаунте бренда. Категории товаров именуются «Somka», «Miw-miwla», «Shlopkala», «Mayda4uda», «Wmotkala», «Belbo», «Kawlyog». Сарказм и сленг компания использует по всех постах в социальных сетях и даже в переписке с клиентами, в чём убедилась «Газета.uz» («брат», «чой-пойга келинг»).

«Газета.uz» связалась с Пахлавоном Турдиевым, чтобы получить комментарий по ситуации. Он сообщил, что узнал о предупреждении магазина из канала хокимията, и назвал ироничным факт, что кто-то, не разобравшись в сути торговой марки, направил предупреждение бренду, называющему себя «двоечник».

«Наш бренд, наш подход или вывески не агитируют делать ошибки, это не пренебрежительное отношение к языку — узбекский народ всегда любил юмор, всегда был позитивным. Наоборот, через сленг и афоризмы мы выражаем, как заложено в нашей концепции, манифест за культуру и грамотность, высмеиваем наши недостатки и в то же время способствуем самовыражению молодёжи», — сказал автор и основатель бренда.

«Наша миссия — дать молодёжи возможность выражать себя, свои мысли через одежду и аксессуары. Нынешняя молодёжь — не то, что мы, она совершенно другая, свободолюбивая, добрая, она поменяет мир к лучшему», — отметил Пахлавон Турдиев.

В Узбекистане выросло поколение людей, которое пишет на латинице вперемешку с кириллицей, повсеместно встречаются русские слова, написанные на латинице, и Ikkichi лишь отражение действительности, сказал он.

«Ikkichi — это зарегистрированный бренд, товары которого нравятся молодёжи. Мы хотим стать местным лидером по доступной одежде. Мы хотим помочь новой молодёжи Узбекистана самовыражаться. Моя мечта — чтобы узбекистанцы во всём мире узнавали друг друга по нашим принтам», — сказал глава компании.

В завершение Пахлавон Турдиев сказал: «Если наш бренд мог бы отвечать как живой человек, он бы прокомментировал эту ситуацию так: „Bugn oqutuv4m kankretniy ikki q6ydi dnevnigimga, agar togrlamasam adamni ota 0nalar majlisiga chaqirwarekanla“».