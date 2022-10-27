В социальных сетях распространилось видео, на котором две девушки, участвующие в рекламе газированного напитка, совершают непристойные действия.

ГУВД Ташкента в своём комментарии в четверг сообщило, что девушки были наняты одной из рекламных компаний для продвижения напитка на «дрифт-шоу» на стоянке торгового комплекса в Бектемирском районе 15−16 октября.

Девушки 1993 и 1985 годов рождения «в ходе мероприятия сознательно нарушили правила поведения в обществе, совершили бесстыдные действия и таким образом нарушили общественный порядок», говорится в сообщении.

УКД ОВД Бектемирского района составило на девушек протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Документы переданы в районный суд по уголовным делам.