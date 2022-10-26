Universe Group ведет свою деятельность на образовательном рынке восьмой год. Компания успешно отправила более 3000 студентов за рубеж.

Universe Group предлагает подбирать университет за рубежом заблаговременно и при выборе университета обращать внимание на международные рейтинги вузов, чтобы выбранный университет входил в топ-1000 лучших в мире. Также заранее спланировать поездку, так как это поможет сэкономить деньги.

Почему стоит подбирать университет за рубежом заранее

Возможность получить большие скидки. Приемные комиссии вузов в октябре месяце утверждают объем скидок для привлечения новых студентов на будущий год. Соответственно, подав документы заранее, можно повысить вероятность получения максимальных скидок.

Возможность грамотного планирования. Подав документы заранее, абитуриент получает условное зачисление — conditional offer letter, в котором подробно описаны все условия для успешного зачисления. Иными словами, абитуриент точно будет знать, с какой средней оценкой он должен окончить школу, какой уровень языка требуется для поступления, какая стоимость обучения, объем скидки и когда необходимо произвести оплату.

Возможность объективного мониторинга изучения английского языка. Часто абитуриенты хотят сначала получить необходимый проходной балл и только потом начать процесс поступления, что по мнению Universe Group является неверной стратегией, если вы не получили проходной балл еще в десятом классе. Придерживаясь данной стратегии в последнем году обучения, абитуриент рискует провалиться в последний момент и потерять драгоценное время. У многих вузов имеется альтернатива стандартным тестам IELTS и TOEFL в виде бесплатного внутреннего экзамена, который абитуриенты могут сдавать на протяжении всего периода зачисления и отслеживать свой прогресс. А также, при успешной сдаче внутреннего экзамена сертификат IELTS для поступления не обязателен.

Universe Group приглашает абитуриентов, которые желают получить качественное высшее образование в топовых университетах мира, получить бесплатную индивидуальную консультацию у специалистов компании.

Прием документов на сентябрь 2023 года уже открыт.

Записаться на консультацию можно по телефону: (+998) 71−209−93−00.

Адреса офисов:

Ташкент: ул. Амира Темура, 107Б, Международный бизнес-центр;

Самарканд: ул. Махмуда Кашгари, 4, Hamkor Business Center;

Наманган: ул. Амира Темура, 110, Наманганский региональный филиал Hamkorbank;

Андижан: пр-т Бабура, 53, Hamkor Business Center.

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