Компания Mobiuz уделяет большое внимание внедрению современных технологий и решений. Так, в апреле 2021 года Mobiuz первым на рынке внедрил eSIM. В августе 2022 года введена в коммерческую эксплуатацию сеть 5G от Mobiuz, которая на сегодняшний день работает в более десяти локациях Ташкента, обеспечивая максимальное покрытие среди мобильных операторов.

Следующими громкими технологическими новинками мобильного оператора призваны стать VoLTE и ViLTE. Именно на них сделан акцент на стенде компании на выставке ICTEXPO 2022, которая проходит с 24 по 26 октября в Самарканде.





В ходе открытия выставки ICTEXPO 2022 министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов первыми ознакомились с VoLTE и ViLTE. Им также были продемонстрированы скоростные возможности сети 5G.

VoLTE (Voice over LTE) — это технология, с помощью которой можно использовать сеть LTE для звонков. При обычным использовании сети 4G LTE абонент может пользоваться только мобильным интернетом, а при звонке сеть переключается на 3G или 2G. А с использованием VoLTE такое неудобство устраняется — звонки передаются в виде пакетов данных.

Преимуществами VoLTE являются быстрая скорость соединения за несколько секунд, возможность использовать мобильный интернет во время звонка, кристально чистый звук при общении и другие преимущества.

ViLTE (Video over LTE) — это технология видеосвязи между абонентами в сети 4G LTE без использования каких-либо сторонних мобильных приложений. Достаточно иметь мобильное устройство с поддержкой этого сервиса и находиться в зоне действия сети четвертого поколения.





В настоящее время проводится необходимое тестирование технологии. После успешных результатов Mobiuz начнет поэтапное внедрение VoLTE и ViLTE для абонентов.

Многочисленные посетители выставки, в том числе действующие и новые абоненты Mobiuz, получили возможность испытать VoLTE и ViLTE. Жители и гости Самарканда могут посетить выставку и стенд Mobiuz до конца рабочего дня 26 октября.

ICTEXPO и другие мероприятия в рамках недели ИКТ ICTWEEK 2022 проходит на территории комплекса Silk Road Samarkand.

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