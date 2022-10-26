Удивительный по своей грандиозности проект Alfraganus, расположенный на территории 34 тысячи кв. м в Мирабадском районе, начал продажу 10 последних помещений на втором этаже от 30 до 55 кв. м с гарантированными арендаторами.

Девелопер Bizning Uylar рассказал, почему стоит выбрать этот уникальный торгово-развлекательный комплекс.

Технические характеристики

Каждое помещение имеет отдельную входную группу, панорамное остекление и индивидуальные технические характеристики. Одним из основных преимуществ проекта Alfraganus является шестиметровая высота потолков, которая даст возможность собственнику реализовать два уровня и увеличить вдвое приобретенную площадь за те же деньги.





Высокая проходимость

Масштабы проекта делают его одной из крупнейших торговых площадок на территории Центральной Азии, а исключительная концепция будет привлекать от 210 тысяч посетителей в неделю, что значит 840 тысяч посетителей в месяц.

Уникальное расположение

Расположение проекта Alfraganus можно назвать необычайно выгодным по нескольким причинам:

близость к центру города и кольцевой дороге помогут быстро добраться до ритейл-парка с любой точки столицы;

множественные жилые комплексы обеспечат еще больший поток посетителей;

отсутствие прямых конкурентов в зоне охвата обслуживания.





Проект сейчас находится на стадии фасадных работ. Уже через несколько месяцев будет завершено строительство, и более 130 брендов откроют свои двери для жителей и гостей Ташкента.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

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