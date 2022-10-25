В настоящее время в Ташкенте наблюдается стремительный рост темпов урбанизации и большой поток иностранных туристов. Это в свою очередь оказывает положительное влияние на развитие частного бизнеса и сферы услуг, увеличение объемов торговли и производства.
В этих условиях усиливается потребность в комфортной и современной коммерческой недвижимости. Именно поэтому Tashkent INDEX предлагает инвестировать в перспективную коммерческую недвижимость, предназначенную для производства, магазинов, офисов, малого бизнеса и общепита.
Выгодные цены и гибкие условия оплаты
Tashkent INDEX предлагает различные варианты оплаты:
- программу беспроцентной рассрочки;
- покупку в кредит от банков-партнеров проекта.
При покупке помещений на условиях 100-процентной оплаты действуют большие скидки.
Гибкие условия оплаты и выгодные цены делают коммерческую недвижимость в Tashkent INDEX привлекательной и высокодоходной инвестицией.
О проекте Tashkent INDEX
Индустриальный бизнес-парк Tashkent INDEX площадью 72 га включает в себя более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, около 3000 помещений для малого бизнеса, точки общественного питания, гостиницу, экспоцентр, логистический комплекс и ряд других инфраструктурных объектов.
На территории Tashkent INDEX уже успешно функционируют магазины по продаже бытовой техники, текстильной продукции, одежды и продуктов питания.
Где находится Tashkent INDEX
Tashkent INDEX находится в Янгихаётском районе на ул. Софдил. Благодаря открытию новой транспортной развязки, соединяющей ул. Янги Сергели с Шота Руставели и Чупонота, добраться до Tashkent INDEX стало быстрее и легче. Дорога от центра Ташкента займет не более 15 минут.
Также в непосредственной близости к Tashkent INDEX находится станция надземного метро «Бекат-5».
Высокий поток клиентов будет обеспечен за счет регулярных мероприятий и ярмарок, проводимых в Tashkent INDEX.
На данный момент в Tashkent INDEX осталось считанное количество помещений. Не стоит упускать редкий шанс инвестировать в перспективную коммерческую недвижимость на выгодных условиях.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 55−900−99−99.
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.
Адрес офиса продаж: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.
Ориентир: Сергелийская ярмарка.
Сайт: tashindex.mimar.uz
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