Риши Сунак назначен 57-м премьер-министром Великобритании. Во вторник его в Букингемском дворце в Лондоне принял король Чарльз III, который попросил его сформировать новое правительство, сообщается в Twitter королевской семьи.

Риши Сунак стал третьим главой правительства Великобритании за этот год и самым молодым премьер-министром за два столетия — ему 42 года.

В своём первом выступлении, которое транслирует Бибиси, Сунак отметил, что страна переживает глубокий экономический кризис, в том числе связанный с последствиями пандемии ковида.

Он отдал должное предыдущему премьеру Лиз Трасс, которая пробыла на этом посту 45 дней, отметив, что она пыталась улучшить ситуацию, но совершила ошибки.

Сунак заявил, что он был выбран лидером Консервативной партии и премьером, чтобы исправить ошибки предыдущего кабинета. «Эта работа начинается немедленно», — сказал он.

«Я объединю страну не словами, а делами. Я буду работать день за днём, чтобы выполнить обещанное», — добавил новый премьер.

Риши Сунак заявил, что его правительство будет честным, профессиональным и ответственным на всех уровнях. «Доверие надо заработать, и я заработаю ваше доверие», — подчеркнул он.

«Вместе мы можем достичь невероятных высот», — завершил он, после чего под аплодисменты вошёл в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.