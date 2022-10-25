Акционерное общество «Узнацбанк» в настоящее время имеет возможность финансирования проектов по следующим направлениям:
- гостиницы, гостиничные дома, хостелы;
- магазины национального прикладного искусства;
- общепит, рестораны и кафетерии;
- боулинг и развлекательные центры;
- туристико-развлекательные места;
- услуги авиакассы, туроператора и турагента.
Туристические проекты отбираются банком по следующим критериям:
- Специализация района по месту расположения проекта.
- Наличие транспорта.
- Уровень конкуренции на территории.
- Наличие исторических памятников.
Условия для выдачи кредитов
В национальной валюте:
- максимальная сумма кредита — 5 млрд сумов;
- срок кредита — до 5 лет;
- льготный период — 12 месяцев;
- кредитная ставка — 22% годовых (в случае покрытия 4,5% годовых со стороны Фонда поддержки предпринимательства, годовой процент составит 17,5% годовых);
- периодичность погашения кредита — ежемесячно;
- участие собственных средств клиента в проекте — не менее 30%.
В иностранной валюте:
Максимальная сумма кредита — 1 млн долларов;
- срок кредита — до 5 лет;
- льготный период — 12 месяцев;
- процентная ставка — 7,9% годовых;
- периодичность погашения кредита — ежемесячно;
- участие собственных средств клиента в проекте — не менее 30%.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−00−10, (+998) 78−147−15−22, (+998) 78−150−96−96, (+998) 78−150−70−72 или на сайте банка..
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