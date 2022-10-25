Акционерное общество «Узнацбанк» в настоящее время имеет возможность финансирования проектов по следующим направлениям:

  • гостиницы, гостиничные дома, хостелы;
  • магазины национального прикладного искусства;
  • общепит, рестораны и кафетерии;
  • боулинг и развлекательные центры;
  • туристико-развлекательные места;
  • услуги авиакассы, туроператора и турагента.

Туристические проекты отбираются банком по следующим критериям:

  1. Специализация района по месту расположения проекта.
  2. Наличие транспорта.
  3. Уровень конкуренции на территории.
  4. Наличие исторических памятников.

Условия для выдачи кредитов

В национальной валюте:

  • максимальная сумма кредита — 5 млрд сумов;
  • срок кредита — до 5 лет;
  • льготный период — 12 месяцев;
  • кредитная ставка — 22% годовых (в случае покрытия 4,5% годовых со стороны Фонда поддержки предпринимательства, годовой процент составит 17,5% годовых);
  • периодичность погашения кредита — ежемесячно;
  • участие собственных средств клиента в проекте — не менее 30%.

В иностранной валюте:

Максимальная сумма кредита — 1 млн долларов;

  • срок кредита — до 5 лет;
  • льготный период — 12 месяцев;
  • процентная ставка — 7,9% годовых;
  • периодичность погашения кредита — ежемесячно;
  • участие собственных средств клиента в проекте — не менее 30%.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−00−10, (+998) 78−147−15−22, (+998) 78−150−96−96, (+998) 78−150−70−72 или на сайте банка..

На правах рекламы.