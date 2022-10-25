«Узнацбанк» объявил об отборе проектов для финансирования

АО «Узнацбанк» проводит отбор проектов туристического и развлекательного сегментов. Прошедшим отбор кандидатам будут выделены кредиты сроком до 5 лет с льготным периодом в 12 месяцев.