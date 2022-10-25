Экспорт IT-услуг в 2022 году превысит 100 млн долларов США, сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов на церемонии открытия ICTWeek Uzbekistan в Самарканде 24 октября, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Министр отметил, что в 2021 году количество предприятий-экспортёров составило 102, объём экспорта — 46 млн долларов, а с начала 2022 года число таких предприятий достигло 257.

«Всего за девять месяцев количество резидентов IT-парка, занимающихся экспортом, увеличилось в 2,5 раза. Пять лет назад экспорта IT почти не было», — подчеркнул Шерзод Шерматов.

Он отметил, что одной из целей Недели ИКТ является повышение осведомлённости международных организаций об Узбекистане, о том, что здесь есть большие возможности для аутсорсинга IT-персонала.

«Многие наши IT-предприятия расположены в регионах, не только в Ташкенте. Неслучайно ICTWeek в этом году проходит в Самарканде. За границей, особенно в США, есть целые кварталы, где живут узбекистанцы, есть их диаспоры. Мы приглашаем наших соотечественников за рубежом быть нашими первыми послами в своей стране пребывания по привлечению в Узбекистан аутсорсинговых заказов. Там нанять одного работника стоит 10 тысяч долларов, а здесь — гораздо меньше», — сказал министр.

В прошлом году Шерзод Шерматов заявлял, что к 2028 году поставлена цель увеличить экспорт программных продуктов и услуг до 1 млрд долларов.

Он также отмечал, что IT-индустрия сильно отличается от экспорта в других отраслях — добавленная стоимость в таком экспорте составляет почти 100% и для этого не нужны дополнительные импортные продукты или сырьё.