23 октября примерно в 10:30 сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Lada Vesta, двигавшийся по направлению из Ферганской долины в Ташкент по автодороге перевала Камчик, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

При проверке автомобиля, за рулём которого находился 26-летний И. Э., в салоне были обнаружены 119 видов лекарственных препаратов зарубежного производства без соответствующих документов.

Водитель и найденные лекарства были доставлены в налоговую инспекцию Папского района Наманганской области.