22 октября сотрудник Управления по обеспечению безопасности на метрополитене (УОБМ) МВД Узбекистана, дежуривший на станции метро Алишера Навои, остановил 19-летнюю девушку Н. С. для проверки сумки. Девушка в ответ сказала, что у нее там находится бомба, сообщила пресс-служба Департамента по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма.

Сотрудники УОБМ согласно инструкции незамедлительно оцепили близлежащую территорию и сообщили о случившемся в дежурную часть. После этого на место происшествия прибыла группа Управления координации специальных операций МВД Узбекистана.

Девушка была задержана, взрывного устройства в сумке не оказалось. На вопрос, почему девушка так сказала, она ответила, что у неё было хорошее настроение и она решила таким образом пошутить. Ее доставили в отделение внутренних дел №3 Шайхантахурского района Ташкента.

Как сообщил «Газете.uz» замначальника УОБМ Хасан Хайдаров, решением Шайхонтохурского районного суда по уголовным делам города Ташкента Н. С. была признана виновной по статье 183 (мелкое хулиганство) и статье 199 (заведомо ложный вызов специализированных служб) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Ей назначили пять суток административного ареста и штраф в размере 1 базовой расчетной величины.