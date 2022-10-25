Школьные каникулы уже не за горами, а там уже и Новый год. Если вы все еще думаете о том, как провести все эти мероприятия на высоком уровне, то Asialuxe Travel подскажет, как это можно сделать.

Дубай — ультрасовременный и футуристический город ОАЭ, который с первых же секунд поражает своими масштабами, небоскребами, устремленными ввысь, беспилотным метро, роскошными торговыми центрами и многим другим. По приезду сюда становится ясно — будущее уже сегодня.





Этот эмират сумел вобрать в себя большое количество «рекордсменов» — самое высокое здание в мире Бурдж Халифа, самый большой фонтан в мире, самое большое колесо обозрения Ain Dubai, самый глубокий (60м) в мире бассейн — и это далеко не полный список рекордов Дубая.





Поездка в тематические парки и музеи Дубая станут просто невероятным подарком для детей любого возраста: Музей будущего, Motion Gate, Legoland, Global Village, аквапарк Aquaventure, океанариумы и сафари-тур — незабываемые воспоминания обеспечены.

А взрослые могут получить дозу адреналина, избавиться от накопившегося напряжения и усталости, прыгнув с парашютом SkyDive Dubai или покатавшись на зиплайне Xline Dubai Marina или же сходив на головокружительный шопинг в моллах города.





Вы можете выбрать свой отдых — активный городской либо расслабляющий пляжный.

Бюджетные городские или семейные отели с полным набором услуг для маленьких всегда рады встретить дорогих гостей, предлагая комфорт и внимание на каждом шагу.

Особого внимания заслуживает столица ОАЭ — Абу Даби с шикарным выбором отелей-резортов, напоминающих турецкие, где безупречный сервис, концепция «все включено» и невероятные белоснежные пляжи Персидского залива. А еще здесь расположена одна из самых больших мечетей в мире — Белая мечеть Шейха Зайеда, парк «Мир Феррари» с самым быстрым аттракционом в мире, уникальные острова Саадият и Яс.





Национальный оператор Asialuxe Travel за безопасность, комфорт и удобство не только в период отдыха туристов за границей, но и во время перелетов, в данном случае по направлению Ташкент-Дубай-Ташкент. Таким образом, туроператор предоставляет путешественникам и своим партнерам гарантированные блочные места на крыльях Uzbekistan Airways.





Список отелей, где можно остановиться:

трехзвездочный Rove Dubai Marina;

четырехзвездочный Millenium Place Marina;

пятизвездочный Stella Di Mare;

пятизвездочный Rixos The Palm;

пятизвездочный Rixos Marina Abu Dhabi;

пятизвездочный Raffles The Palm;

пятизвездочный Address Beach Resort.

Ознакомиться с детальной информацией по направлениям, расценкам и условиям перелета можно на сайте компании или с помощью менеджеров по телефону (+998) 71−201−77−77. Также продукция Asialuxe Travel доступна во всех турагентствах Узбекистана. Для получения максимального удобства по бронированию турпакетов можно скачать мобильное приложение Asialuxe Travel, которое доступно в Google Play и AppStore.

Сайт: asialuxe.uz

Telegram: t.me/asialuxe

Группа в Telegram: t.me/my_asialuxe

Горящие туры в Telegram: t.me/asialuxehottours

Горящие туры в Telegram на узбекском языке: t.me/asialuxe_qaynoqtur

Facebook: fb.com/asia.luxe.travel

Instagram: @asialuxe.travel

На правах рекламы