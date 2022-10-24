Заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией прошло 23 октября в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Заседание прошло под сопредседательством вице-премьера — главы МИВТ Узбекистана Жамшида Ходжаева и вице-премьера — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического, инвестиционного, промышленного, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран и выразили взаимную заинтересованность в проработке новых инициатив и ускорении имплементации имеющихся совместных проектов в сферах нефтехимии, горной металлургии, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, производства строительных материалов, лёгкой промышленности, а также переработки плодоовощной продукции.

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев сообщил, что совместный проектный офис МИВТ и Минпромторга ведёт проработку нового портфеля из более чем 20 проектов на общую сумму почти 4 млрд долларов. «В дополнение к этому мы прорабатываем реализацию других прорывных инициатив, которые будут реализованы впервые за всю историю наших взаимоотношений», — заявил он.





«Партнёрство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-узбекистанской торговли, её рост составил уже 37%. Мы рассчитываем выйти примерно на 8,5 млрд долларов по итогам года», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, его цитирует пресс-служба правительства России.

Кроме того, по словам Дениса Мантурова, растут и инвестиции российских компаний- их более 2000 — в Узбекистан, объём капиталовложений превысил 10 млрд долларов в нефтегазовом и энергетическом секторе, телекоммуникациях, агропромышленном комплексе и ряд отраслей промышленности.

Денис Мантуров также подчеркнул, что сотрудничество двух стран может стать ещё более ёмким в промышленной кооперации. По его словам, в этом году российские автопредприятия начали приобретать у «Узавтосаноата» некоторые автокомпоненты. «Мы заинтересованы и в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на наш рынок — сейчас для этого благоприятная конъюнктура», — отметил Денис Мантуров.

В свою очередь, по словам главы Минпромторга, Россия готова взаимодействовать в проектировании и предоставлении комплексных инжиниринговых услуг по крупным индустриальным проектам, как, к примеру, строительство Ташкентского металлургического завода, реализованное российской группой «Метпром».

Другим направлением сотрудничества стало совместное развитие промышленной инфраструктуры на территории Узбекистана, продолжил Денис Мантуров.





«Первой такой площадкой выступил открытый в марте этого года индустриальный парк „Чирчик“ в Ташкентской области. Здесь мы фактически говорим о своеобразном экспорте российских управленческих компетенций, поскольку в создании, управлении и развитии технопарка активную роль играли российские специалисты. Сейчас среди резидентов уже 12 предприятий химического комплекса наших стран, причём некоторые уже нацелились на поставку своей продукции в разные регионы евразийского континента. Думаю, нам нужно всецело поддерживать и развивать такой формат кооперации», — отметил он.

Глава Минпромторга говорил и о совместных проектах в геологии и недропользовании. «Наша компания „Росгео“ провела масштабные геолого-разведочные работы в акватории Аральского моря и прилегающих территориях. Полученные результаты говорят о возможности открытия в регионе крупных, преимущественно газовых, месторождений», — заявил Денис Мантуров.

Он также напомнил о проекте «Агроэкспресс». «С конца прошлого года по этой линии доставлено уже более 200 тысяч тонн товаров российского продовольственного экспорта. В обратную сторону он работает пока в меньших масштабах, но мы рассчитываем в ближайшие несколько лет нарастить провозную способность по этому каналу как минимум в 5 раз», — заверил глава Минпромторга России.