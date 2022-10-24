24 октября на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand стартовала неделя информационно-коммуникационных технологий — ICTWEEK 2022. Мобильный оператор Mobiuz является активным участником запланированных мероприятий недели и выступает официальным спонсором выставки ICTEXPO.

В честь недели ИКТ компания провела торжественную церемонию открытия обновленного центра обслуживания Mobiuz в Самарканде. В мероприятии приняли участие министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов и руководство мобильного оператора.





На сегодняшний день у Mobiuz насчитывается 15 центров обслуживания (ЦО) и множество собственных мини-офисов по Узбекистану. Компания начала реализацию проекта по полной модернизации сети обслуживания абонентов. Он предусматривает современный дизайн интерьеров и улучшенные стандарты оказания услуг. Ведь именно во фронт-офисах строятся долгосрочные и доверительные отношения с абонентами.





В этом плане обновленный ЦО в Самарканде стал настоящей визитной карточкой компании. После реконструкции и ремонта, проводившейся в течение последнего года, пересмотрена концепция организации рабочего пространства и обслуживания абонентов. Стильный дизайн, максимальный комфорт, информативность, электронные услуги, квалифицированный персонал — все эти условия предоставляют посетителям офиса высокий уровень сервиса.





Министр ИКТ Шерзод Шерматов ознакомился с созданными условиями ЦО в Самарканде. Официальное мероприятие завершилось посадкой деревьев на территории центра обслуживания в рамках общенационального проекта «Яшил макон».

Адрес центра обслуживания Mobiuz в Самарканде: ул. Мирзо Улугбека, 105.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.

Следить за активностями компании на ICTWeek 2022 можно в Telegram-канале Mobiuz.

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