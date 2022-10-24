Министерство обороны России привело в готовность силы радиохимбиозащиты (РХБЗ) к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Минобороны России якобы располагает информацией о планировании властями Украины провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» (маломощный ядерный боеприпас, в котором радиоактивный материал совмещён с обычными взрывчатыми элементами).

По версии Минобороны России, Украина планирует применить такую бомбу, чтобы «обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

«Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров», — заявил Игорь Кириллов на брифинге.

Украина в свою очередь опровергла у неё наличие такого оружия и планов по его применению.

«Ложь России о якобы планах Украины применить „грязную бомбу“ столь же абсурдна, сколь опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО (Договор о неприменении ядерного оружия — ред.): у нас нет никаких „грязных бомб“ и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — заявил у себя в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обзвонил своих коллег из США, Великобритании и Франции, заявив двум последним о том, что Россия опасается вероятного применения Киевом «Грязной бомбы», однако к его словам отнеслись скептически.