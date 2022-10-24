В течение первой половины недели погоду по Узбекистану будет определять серия вторжений влажных и относительно холодных воздушных масс с районов Каспийского моря, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По всей стране временами пройдут дожди, по предгорным и горным районам — с переходом в снег, местами сильные.

В понедельник и вторник местами по Узбекистану возможен туман.

Усиление ветра ожидается 25 октября по северу и пустынной зоне, 26 октября по большей части территории республики до 15−20 м/с, а также 26 октября возможны порывы до 23−25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температурный фон будет ниже среднемноголетних значений этих дней на 1−2 градуса и составит ночю +5…+8 градусов, днем — +12…+15 градусов, местами 25 октября до +17…+20 градусов.

К концу рабочей недели — в четверг и в пятницу — по Узбекистану установится сухая и относительно теплая погода, но температура воздуха сохранится в тех же пределах: ночью +3…+8 градусов, днем — +14…+19.