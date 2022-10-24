В Узбекистане планируется расширить полномочия и возможности кенгашей народных депутатов. Это следует из проекта постановления президента, который рассматривается в Кабинете министров (копия есть у «Газеты.uz»).

Ожидается, что депутаты в кенгашах начнут работать на постоянной основе. Сейчас такой порядок установлен только в палатах парламента, а депутаты кенгашей осуществляют полномочия на общественных началах, без отрыва от производственной или служебной деятельности.

В частности, предлагается, чтобы, исходя из особенностей региона, в кенгашах районов или городов работали по 2−3 депутата на постоянной основе и получали зарплату из местного бюджета. Они не смогут работать в других оплачиваемых местах, за исключением научной и педагогической деятельности.

Для повышения роли кенгашей и надёжной защиты законных интересов граждан с 1 января 2023 года намечено:

внедрить порядок выдвижения кандидата на пост хокима района или города со стороны группы депутатов политической партии, имеющей наибольшее количество мест в кенгаше.

имеющей наибольшее количество мест в кенгаше. ввести практику утверждения кандидатуры на пост районного или городского хокима после того, как он выступит перед кенгашем с защитой программы развития территории, предусматривающей решение актуальных проблем населения и рациональное использование ограниченных ресурсов;

предоставить депутатам кенгашей областей, Ташкента, районов и городов право вносить предложения об освобождении от должности заместителей хокимов. а также руководителей областных, районных (городских) органов исполнительной власти.

Для установления действенного депутатского контроля за работой хокимиятов с 1 января также предлагается ввести порядок выражения вотума недоверия хокиму группой депутатов кенгаша.

Для внесения этого вопроса на рассмотрение потребуются голоса минимум одной трети депутатов кенгаша. Основанием для принятия такого решения могут стать нарушение закона хокимом при исполнении обязанностей, конфликт интересов или нарушение требований законодательства при расходовании средств местного бюджета. Вотум недоверия будет считаться принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов кенгаша.

Отметим, что с такой инициативой в декабре 2019 году выступал депутат Законодательной палаты от партии УзЛиДеП Расул Кушербаев. «У районных и городских депутатов должно быть право выражать вотум недоверия хокиму и через это освобождать его от должности… Нужно упростить этот механизм, чтобы с депутатами считались. Их сейчас никто всерьёз не воспринимает», — заявлял парламентарий.

Проект постановления также предусматривает наделение депутатов кенгашей областей, Ташкента, городов и районов полномочиями по отмене документов, принятых хокимами с нарушением закона (за исключением случаев особого регулирования, предусмотренных законом).

Кенгаши смогут рассматривать незаконные решения хокима в 15-дневный срок по инициативе депутатов или на основании представления соответствующих органов. Для отмены решения потребуются голоса не менее двух третей депутатов.

С 1 ноября 2022 года предлагается внедрить практику рассмотрения вопроса об отзыве мандата депутата по инициативе населения.

Согласно «дорожной карте», до декабря предлагается разработать проект закона о разделении полномочий хокимов и председателей кенгашей. Сейчас хокимы одновременно возглавляют кенгаши народных депутатов, из-за чего не соблюдается принцип сдержек и противовесов. Ожидается, что председателей кенгаша будут избирать среди депутатов каждые 2,5 года.

Как мы сообщали ранее, в рамках этого же проекта постановления президента в 28 районах по всему Узбекистану планируется ввести особый порядок местного управления, расширяющий полномочия хокимов. В частности, предлагается разрешить им назначать и освобождать от должностей руководителей районных и городских отделений республиканских органов исполнительной власти.