В Самарканде стартовало одно из ярких и важных мероприятий — Неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan 2022. Компания Huawei, являясь активным участником местного и регионального ИКТ сообщества, представила цифровые решения на сессиях и на выставке информационных технологий ICTEXPO в рамках программы недели.

В 2022 году фокус сделан на инновации для укрепления ИКТ-инфраструктуры, включая дальнейшее развертывание 5G, внедрение энергоэффективных и зеленых ИКТ технологий, а также развитие цифровой энергетики, цифровизацию индустрий и государственного сектора.

ICTWEEK Uzbekistan стал оживленной площадкой для обмена опытом и демонстрации достижений современных технологий и инноваций. Учитывая прорывные шаги в рамках реализации стратегии «Цифровой Узбекистан», мероприятие является актуальной платформой для расширения и роста IT-рынка Узбекистана, обсуждения цифрового развития с региональными коллегами и планов по дальнейшему укреплению телеком индустрии, а также популяризации IT-сферы среди населения Узбекистана с целью повышения осведомленности о влиянии технологий на устойчивое развитие страны.





«Компания Huawei более 23 лет участвует в развитии ИКТ-сектора в Узбекистане в сотрудничестве с местными операторами связи, государственным сектором и партнерами по экосистеме, начав с развертывания 2G и развития фиксированной связи до реализации проектов по запуску 5G, внедрению облачных технологий и возобновляемых источников энергии. ICTWEEK является флагманским мероприятием, проводимым Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций для демонстрации реализованных проектов в сфере IT и возможностей раскрытия потенциала Узбекистана на базе перспективных инноваций. Мы рады сегодня представлять свои решения и разработки, способные ускорить цифровизацию государства и реализовать планы по „зеленому“ развитию страны», — поделился директор Huawei Uzbekistan Чэнь Цзякай.

На выставке ICEXPO компания продемонстрировала преимущества ключевых решений для операторов связи, включая:

интеллектуальные мультисервисные транспортные сети, обеспечивающие поддержку всех сценариев и гарантию предоставления дифференцированного опыта;

премиальные решения для домашнего широкополосного доступа FTTR, как новый вид обеспечения гигабитного сервиса домашней сети;

конвергентные решения опорных сетей 5G для помощи операторам в достижении бизнес-целей с точки зрения предоставления услуг, развития сети и улучшения пользовательского опыта.





Обладая полным портфелем ИКТ-продуктов, Huawei представляет возможности для перехода различных отраслей и индустрий к внедрению цифровых технологий на базе интеллектуальных кампусных решений, аналитики больших данных, искусственного интеллекта и суперкомпьютерных центров, а также решений для центров обработки данных с полным стеком. Сборный модульный центр обработки данных нового поколения FusionDC 1000B представляет собой модульное инфраструктурное решение, поддерживающее гибкую конфигурацию и оперативное расширение емкости для сценариев конвергенции ИКТ. Все модули предварительно изготовлены на заводе, что помогает минимизировать рабочую нагрузку на объекте, обеспечивать высокое качество и быстрое развертывание.

Реализованный проект по запуску единого центра обработки данных для электронного правительства Узбекистана служит ярким примером внедрения облачных технологий для ускорения процессов цифровизации в стране.





Эксперты в сфере облачных технологий поделились опытом развертывания публичных облачных платформ на базе Huawei Cloud, способных предоставить в равной степени доступ к передовым технологиям и огромным вычислительным мощностям для поддержки местных клиентов в Узбекистане в сфере ИКТ-инноваций.

Особое внимание на выставочном стенде уделено интеграции «зеленых» решений, развитию силовой энергетики и хранению энергии для создания интеллектуальных фотоэлектрических систем по всем сценариям: для крупных электростанций производственного назначения, коммерческого и промышленного сектора и для рынка бытовых солнечных электростанций.

Вместе с глобальными клиентами и партнерами Huawei позиционирует фотоэлектрические сети в качестве основного источника энергии, чтобы нести пользу тысячам отраслей и домохозяйствам, ускорять достижение углеродной нейтральности для совместного построения «зеленого» будущего.





Для любителей интеллектуальных девайсов компания представила такие новинки на рынке Узбекистана, как Huawei Nova Y70 и Huawei Nova Y90, а также серию смартфонов P50 и ряд носимых устройств.





Компания на правах платинового спонсора ИКТ-недели приглашает желающих посетить выставочную зону Huawei и принять участие в мероприятиях в рамках ICTWEEK 2022, где спикеры поделятся видением компании в области цифрового развития Узбекистана и всего евразийского региона.

ICTWEEK 2022 проходит в Silk Road Samarkand с 24 по 27 октября.

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