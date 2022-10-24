Япония выделила Узбекистану более 270,6 тысячи долларов США в рамках правительственной программы безвозмездной помощи социальным проектам малого масштаба.

Церемония подписания грант-контрактов по трём проектам в области медицины состоялась 20 октября в Министерстве здравоохранения Узбекистана, сообщила пресс-служба посольства Японии.

Гранты выделяются на обеспечение медицинским оборудованием трёх медучреждений:

медицинского объединения Нукусского района Каракалпакстана (90,6 тысячи долларов);

медицинского объединения Пешкунского района Бухарской области (90 тысяч долларов); и

семейной поликлиники №17 Алмазарского района Ташкента (89,9 тысячи долларов).

Посол Японии Ёщинори Фуджияма отметил, что с 1995 года по данной программе было реализовано более 410 проектов в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства на сумму около 27,6 млн долларов.