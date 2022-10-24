Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 октября подписал постановление «О дополнительных мерах по развитию узбекского языка жестов и азбуки Брайля», сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Согласно постановлению, с 1 января 2023 года в общеобразовательных учреждениях и моноцентрах «Ишга мархамат» будут организованы специальные учебные курсы по обучению узбекскому языку жестов и азбуке Брайля.

Обучение на специальных учебных курсах лиц с нарушениями зрения, слуха и речи, а также родителей несовершеннолетних детей этой категории будет бесплатным, для остальных — на платной основе.

Кроме того, с этой же даты не менее 5% недельного эфирного времени государственных телеканалов будут транслироваться с сурдопереводом, скрытыми субтитрами либо с «бегущей строкой».

Начиная с 2024/2025 учебного года на должности преподавателей специализированных образовательных учреждений для глухих и слабослышащих детей будут приниматься на работу исключительно педагогические кадры, владеющие языком жестов, на котором ведутся занятия.

В 2023/2024 учебном году на 25% будет увеличено количество «бюджетных» мест в вузах на направления «Сурдопедагогика» и «Тифлопедагогика».

Начиная с 2023 года каждый сентябрь будет проводиться конкурс «Лучший переводчик языка жестов». Победителям конкурса будут вручаться денежные вознаграждения: за 1 место — 100 базовых расчетных величин, за 2 место — 65 БРВ, за 3 место — 50 БРВ.