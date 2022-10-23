В Сырдаьинском районе, где от взрыва на военном складе утром в субботу повреждения получили более 3700 жилых и нежилых зданий, продолжается ликвидация последствий ЧП.

По данным прессс-службы хокимията области, ко второй половине дня воскресенья населению и организациям поставлено 10 тысяч кв. м стекла и более 4500 листов шифера.

«За прошедшие сутки полностью отремонтировано более половины пострадавших зданий», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Узбекистана сообщило, что от ударной волны при взрыве частично пострадали также здания в военном городке, находящейся на территории воинской части в посёлке Малик.

Военнослужащие вместе с представителями других ведомств и служб участвуют в работах по ремонту окон, дверей, потолков и других элементов зданий, а также очистке территорий от осколков стекла и других предметов.

Фото

Фото: Пресс-служба хокимията Сырдарьинской области.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны.