В результате ночного взрыва на складе в воинской части Министерства обороны в посёлке Малик в Сырдарьинском районе одноимённой области есть пострадавшие, сообщили «Газете.uz» местные жители. Информацию о наличии пострадавших к настоящему времени также подтвердили Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения Узбекистана и хокимият области. В первом официальном сообщении говорилось, что пострадавших нет.

Взрыв был такой силы, что в городе Сырдарья, находящемся рядом с Маликом, в окнах жилых домов, магазинов и других зданий выбило стёкла. В школе №43 в Сырдарье также выбиты стёкла, а все двери в здании, которые были закрыты на замки, открылись, говорится на одном из видео, появившемся в соцсетях. Родители рассказали «Газете.uz», что занятия в субботу отменены. Звук взрыва также слышали в Чиназском районе соседней Ташкентской области.

Кадр из видео, распространённого в социальных сетях.

МЧС в 11:34 сообщило об 11 пострадавших, госпитализированных в медицинское объединение Сырдарьинского района, им всем оперативно оказана первая помощь. Шесть человек получили амбулаторную помощь и отпущены по домам.

Минздрав в 11:18 сообщил, что сообщение о взрыве, произошедшем в 4:55, поступило в районное медобъединение в 5:01. Из 16 пострадавших 12 были привезены в это медучреждение, из них 5 человек получили помощь в отделении скорой помощи, 7 — амбулаторную помощь. Ещё 4 человека были доставлены в филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Гулистане и взяты под стационарное наблюдение.

«Среди пострадавших нет получивших серьёзные ранения или находящихся в тяжёлом состоянии», — заявили в Минздраве.

В районное медобъединение направлены квалифицированные врачи из РНЦЭМП и его Сырдарьинского филиала, говорится в сообщении.

В филиале РНЦЭМП утром «Газете.uz» сообщили, что сюда поступило трое пострадавших военных и двое гражданских. После получения помощи военных планировалось перевести в военный госпиталь.

Сообщается также, что областное управление здравоохранения направило в филиал машину, чтобы перевезти одного пострадавшего в Ташкент.

При этом в медобъединении в городе Сырдарья сообщили, что приняли «50−60 пациентов», в основном с порезами от разбитого стекла. Там подтвердили, что серьёзных ранений у пациентов нет. В больницу поступили также те, кто пережил сильный испуг.

Жители Сырдарьи сообщили, что с 5 до 8 часов утра видели много машин скорой помощи, которые, судя по всему, везли пострадавших.

В 11:43 Минобороны косвенно подтвердило наличие пострадавших среди военных и гражданских лиц, заявив, что получивших тяжёлые телесные повреждения и погибших нет.

Сейчас представители Минобороны, МЧС, руководства области и других структур оценивают уровень нанесённого ущерба. Будут предприняты меры для скорейшей ликвидации последствий ЧП, заявили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули: «Запасы боеприпасов в воинской части хранятся в современных специальных складах, отвечающих требованиям безопасности, в соответствии с государственными стандартами. Их безопасность полностью обеспечена» и попросили интернет-пользователей не распространять непроверенную информацию.