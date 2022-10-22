В 2022 году программа недели InnoWeek была насыщенной. Мероприятия посетили более 17 тысяч человек. Кроме того, более 11 тысяч человек увидели экспозицию выставки инновационных продуктов. Мероприятия транслировались в прямом эфире на YouTube, трансляцию можно было посмотреть с обзором в 360 градусов.

Неделя объединила экспертов, ученых из более 50 зарубежных стран и отечественных научных и инновационных центров, инвестиционных фондов, технологических агентств, технопарков и бизнес-инкубаторов. Главной темой недели стала «Зеленые инновации для устойчивого развития». Она также нашла отражение в проводимых встречах.

Всего состоялось более 30 мероприятий, включая панельные сессии, семинары, дискуссии, встречи в формате B2B. Отличившихся участников отметили в рамках республиканского этапа марафона технологического развития TechnoWays. В финале свои идеи представили около 90 участников. Победителям вручил ноутбуки лично министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.





Традиционный чемпионат по робототехнике International Robotics Challenge также выявил победителей среди участников от 16 до 22 лет. Лучших отметили на церемонии награждения нагрудного знака «Лидер инновационных идей» и грантовой программы Всемирного банка.

Достижения в сфере образования обсудили на Международном форуме по научной и инновационной деятельности университетов, тема экологии прозвучала на панельной дискуссии «Зеленые инновации для устойчивого развития», состоялась конференция на тему «Зеленые инновации, направленные на снижение негативных последствий изменения климата».

Зарубежные эксперты презентовали свои доклады на международном научном форуме науки и инноваций, международная научная конференция «Наука и инновации» объединила молодых ученых.





Эксперты обсудили актуальные вопросы на сессии «Организация тюркских государств: специализация на умных городах». В числе других тем, собравших круг специалистов в различных областях, — безуглеродная энергетика будущего, а также перспективы развития медной промышленности Узбекистана, опыт страны был в центре внимания участников встречи, посвященной Глобальному инновационному индексу.

При участии директора по инвестициям американского венчурного фонда l2BF Global Ventures Дениса Калышкина состоялась бизнес-лекция, посвященная инвестициям в IT-стартапы. Руководитель отдела разработок R:ED Robotics Education Павел Кузнецов провел семинар-презентацию на тему «Инженерное образование как средство формирования технологического суверенитета Республики Узбекистан».

По количеству подписанных документов эта неделя также отличается. Заключено более 50 инвестиционных контрактов. Кроме того, договорились о многомиллионных проектах. Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и исполнительный директор Mitsubishi Heavy Industries EMEA, Ltd. Кентаро Хосоми подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество в области зеленых технологий и водородной энергетики.





Расширится взаимодействие в сфере трансфера технологий. Об этом договорились в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанном с директором Центра трансфера технологий Шанхайской организации сотрудничества Джао Чуняном. Директор инновационного технопарка «Яшнабад» при Министерстве инновационного развития Шахобиддин Шарифов и директор Interlab Co. Kang подписали соглашение о сотрудничестве по созданию лабораторий в технопарке. На 2,5 млн долларов подписано соглашение о сотрудничестве между австралийской компанией «Мотрекс» и инновационным технопарком «Яшнабад», которые договорились о внедрении технологий производства зарядных станций для электромобилей в Узбекистане.

Заключен меморандум о сотрудничестве на 100 тысяч долларов между управлением инновационного развития Самаркандской области, ЧП Narzulla Ximoya Servis и предприятием Raja Information Technology (Иран), согласно которому будут создавать IT-программы и предоставлять многопрофильное программное обеспечение для устройств видеонаблюдения. Также принято решение о реализации совместного проекта «Агробиолаборатория» на сумму 5 млн долларов и подписан меморандум о взаимопонимании с директором компании Arya Shimi Rasa Knowledge Based Co. Мохаммедом Реза Совизом.

В рамках InnoWeek был сформирован состав Консультативного совета по искусственному интеллекту при Мининноваций и определены его приоритетные направления до 2024 года.

Состоявшаяся неделя InnoWeek помогла вновь собрать на единой площадке экспертов по одним из ведущих направлений, рассказать о новых научных разработках, стартап-проектах, а также наладить сотрудничество с перспективой на будущее.

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