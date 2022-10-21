Подключившись к тарифному плану Yangi 1000, вместе с высокой скоростью 1000 Мбит/с пользователь получает:

подключение к высокоскоростному интернету по технологии GPON в течение одного дня;

Wi-Fi роутер и 200 м. кабеля;

персонализированное обслуживание 24/7;

устранение повреждений в течение 24 часов;

красивые номера для услуг мобильной связи и IP-телефонии со скидкой 100%;

статистический IP-адрес.

С тарифом Yangi 1000 доступны компьютерные игры с облачных серверов, VR-технологии, комплексные системы умного дома, ведение стриминга в режиме Ultra HD, видео-контент в 8К и скачивание объемных файлов.

Оставить заявку на подключение можно на сайте UZTELECOM, через специальный Telegram-бот или позвонив по телефону: 1084.

Абонентская плата в месяц: 999 990 сумов.

С условиями тарифа Yangi 1000 можно ознакомиться на сайте.

Сайт: uztelecom.uz

Telegram: t.me/uztelecomuz

Instagram: @uztelecomuz

Facebook: fb.com/uztelecom

Telegram-бот: t.me/utc_uzbot

Youtube: UZTELECOM

Одноклассники: ok.ru/uztelecomuz

Приложения:App Store , Google Play

Колл-центр: 1084

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