Подключившись к тарифному плану Yangi 1000, вместе с высокой скоростью 1000 Мбит/с пользователь получает:
- подключение к высокоскоростному интернету по технологии GPON в течение одного дня;
- Wi-Fi роутер и 200 м. кабеля;
- персонализированное обслуживание 24/7;
- устранение повреждений в течение 24 часов;
- красивые номера для услуг мобильной связи и IP-телефонии со скидкой 100%;
- статистический IP-адрес.
С тарифом Yangi 1000 доступны компьютерные игры с облачных серверов, VR-технологии, комплексные системы умного дома, ведение стриминга в режиме Ultra HD, видео-контент в 8К и скачивание объемных файлов.
Оставить заявку на подключение можно на сайте UZTELECOM, через специальный Telegram-бот или позвонив по телефону: 1084.
Абонентская плата в месяц: 999 990 сумов.
С условиями тарифа Yangi 1000 можно ознакомиться на сайте.
Сайт: uztelecom.uz
Telegram: t.me/uztelecomuz
Instagram: @uztelecomuz
Facebook: fb.com/uztelecom
Telegram-бот: t.me/utc_uzbot
Youtube: UZTELECOM
Одноклассники: ok.ru/uztelecomuz
Приложения:App Store , Google Play
Колл-центр: 1084
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