UzCanna — дочерняя компания международного холдинга, занимающегося проектами технического каннабиса CBD (природный экстракт каннабиса) и реализующего проекты в Лаосе, Таиланде, Турции и Мальте, а также имеющего лицензии на продажу CBD-продукции и построенную сеть дистрибуции в странах Евросоюза.

Центрально-азиатский регион представляет особый интерес, так как благоприятные климатические условия подходят для выращивания данного вида растения. Речь идет о техническом каннабисе CBD, в котором дополнительно содержится CBD, используемое как сырье в производстве медицинских и фармакологических продуктов, а также средств гигиены и ухода за кожей.

Сегодня технический каннабис рассматривают среди заменителей хлопка, синтетических материалов, причем не только в текстильной промышленности, но и в автомобиле-, авиа- и судостроении, в медицинской, космической, оборонной, целлюлозно-бумажной, строительной промышленности и производстве спортивных изделий.

Растение активно поглощает парниковый газ, по подсчетам специалистов, 1 га гектар конопли может заменить 4 га леса. Волокно из конопли — прочное растительное волокно, из него, помимо пеньки, канатов, грубого полотна, изготавливают высококачественную одежду, обувь, белье. Износостойкость такой одежды и обуви довольно высокая.

UzCanna использует современные системы капельного орошения, так как бережноe и экономное отношение к водным ресурсам является одним из приоритетов для компании. Для разработки проекта безопасности «под ключ» привлечена международная компания GMP Securities — одна из ведущих компаний в сфере безопасности выращивания и производства продукции из технического каннабиса.

Семена и генетика, которые будут использованы для выращивания технического каннабиса, соответствуют требованиям ООН. Готовый конечный продукт будет соответствовать нормам Всемирной организации здравоохранения и стандартам GMP.

Проект реализуется на территории 3000 га в Сардобинском районе Сырдарьинской области. В первый год производства будет засажено 500 га с соблюдением высокотехнологичных мировых стандартов, а затем в течение четырех лет площадь посева будет увеличена до 3000 га.

Запуск проекта потребует $33 млн стартовых инвестиций. Будет построен высокотехнологичный завод и лаборатории для переработки и создания линии конечных продуктов, где будет создано более 200 рабочих мест. 100% готового продукта будет экспортироваться в страны ЕС.

E-mail: info@uzcanna.com

На правах рекламы.