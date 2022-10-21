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Как преподают узбекский язык на онлайн-курсах
Десять лет изучения узбекского языка в школе не научили многих русскоязычных узбекистанцев говорить на государственном языке. Выучить язык сегодня предлагают частные онлайн-курсы. «Газета.uz» спросила основателей трёх таких школ об идее запуска уроков, трудностях и запросах студентов.
Десять лет изучения узбекского языка в школе не научили многих русскоязычных узбекистанцев говорить на государственном языке. Выучить язык сегодня предлагают частные онлайн-курсы. «Газета.uz» спросила основателей трёх таких школ об идее запуска уроков, трудностях и запросах студентов.
Лазиза Азимова
основатель онлайн-школы узбекского языка uzbekonline.ru
Об идее создания курсов узбекского языка

Я живу в России уже 15 лет. Мне очень хотелось, чтобы мои дети владели узбекским языком хотя бы на зачаточном уровне. Я привозила сюда узбекоговорящую няню, ставила узбекские мультики, мы пытались говорить на узбекском дома. Но такие точечные подходы работают не очень хорошо. Потому что первым языком для ребёнка будет язык детского сада, школы и YouTube-канала. Узбекский (или любой другой) язык перевесит, большая часть среды и информации, которая окружает ребёнка, поступает на узбекском.

Идея создать онлайн-курсы узбекского языка пришла ко мне после того, как я узнала о существовании таких курсов по грузинскому языку. Для меня это стало сюрпризом, потому что Узбекистан и его население значительно больше Грузии.

Я хотела создать такой курс, чтобы люди, живущие за рубежом, имели доступ к узбекскому языку. Не будучи филологом и преподавателем, я занималась организацией. У меня было понимание, что за онлайн-форматом будущее. В этом отношении мы предвосхитили пандемию. К началу пандемии наша школа существовала уже два года.

При изучении темы я поняла, что у нас крайне мало учебников, самоучителей — это просто чудо, если найдёшь. Нашла какую-то методичку для англоговорящих иностранцев на английском языке, которые изучают узбекский. Нашла один учебник узбекского языка, который издавался в России. И очень древний самоучитель 1967 года автора Бакиева. Вот и всё. Остальное — какие-то очень разрозненные источники.

Для организации онлайн-курсов я провела более 80 интервью с преподавателями и нашла настоящих педагогов с большой буквы — знатоков узбекского языка и практиков. Они отталкиваются от потребностей ученика. Их основная задача — научить человека говорить по-узбекски. Много времени посвятила онлайн-маркентингу и онлайн-менеджменту, потому что наш преподавательский состав разбросан по всему миру.
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О студентах
Через месяц после запуска курсов я поняла, что моя основная аудитория, испытывающая потребность в изучении узбекского языка, находится в самом Узбекистане. Люди жаловались, что им нужен узбекский, но они не могут найти учителей, нормальные курсы.
Сегодня 90% учеников uzbekonline.ru — это люди из Узбекистана самых разных национальностей и профессий. В основном студенты старше 30 лет. Всю свою жизнь они прожили в Узбекистане, учили узбекский язык на протяжении 10 лет в школе и почти все говорят, что у них стойкое отторжение программы, потому что их заставляли учить стихи и читать вслух. «А у вас не так? Чем вы отличаетесь», — спрашивали они.

Мы специально сделали один урок открытым, чтобы показать людям формат, в котором мы преподаём. Многие над нами смеялись, оставляли комментарии: «Кому нужен узбекский? Будущее — за английским». Но кто-то шёл учиться.

Мы сразу начали получать хорошие отзывы. Люди говорили, что мы помогаем им начать говорить на бытовом уровне.

Часть наших студентов начинает совсем с нуля. Другие немного говорят, но хотели бы развить. Такие учащиеся показывают очень большой прогресс при условии, что они занимаются.
О курсах

В этом и была наша задача — за три месяца научить общаться на бытовом уровне: прийти к врачу, пойти на базар, купить билет. И мы реально выполняем своё обещание при условии, что человек занимается.

Преподавателям, которые разрабатывали методику, я поставила задачу: не усложнять. Мы даём самые распространённые правила, без которых вообще невозможно заговорить, понять характер и суть языка. Поэтому я не искала глубоких учёных. Им может казаться, что нужно обязательно дать всё. Считаю, что лучше знать 300 слов и использовать их, чем знать 5000, но не использовать.

За основу мы берём ферганский диалект узбекского языка, который считается литературным. Урок построен таким образом: сначала теоретическая часть, когда объясняется правило, его использование, затем нужно выполнить различные упражнения на закрепление этого правила. Например, найти недостающее слово, сказать скороговорку по заданной теме.

Любой материал всегда можно пересмотреть, переслушать, потому что повторение — важный фактор для изучения языка. В школе в лучшем случае запоминаешь 30%.

Если четыре года назад онлайн-доступа к изучению узбекского языка почти не было, то сейчас рынок ожил: есть курсы, есть репетиторы, много материала в соцсетях. Все прекрасно понимают необходимость узбекского языка. Поэтому мы открыли уроки для уровня B1 и B2. Мы сами разработали методику, критерии и тестирование студентов на определение уровня владения языком.

Наша программа для студентов со средним знанием языка в том числе состоит из фильмов, песен, книг, новостей, выступления дикторов. Но на уроках для начинающих студентов такие материалы использовать рано.

Нужно понимать, что любой результат требует усилий. Если человек очень занят, мы предлагаем гибкий график. Слушать уроки за рулем, одной рукой варить суп, второй — делать упражнения, в удобное время заниматься. 30-минутный урок можно дробить. Кроме того, мы не рекомендуем заниматься три часа в день.
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О языковом барьере и способах изучения языка

Особенно сильный языковой барьер у студентов узбекской национальности, живущих в Узбекистане. Если в их семьях не говорили на узбекском языке, их особенно мучает произношение.

Для его устранения у нас есть уроки аудирования, где нужно сначала прослушать запись, затем наговорить услышанное аудио-сообщением. Это хорошая практика, потому что человек сначала себя послушает, часто перезапишет — и так несколько раз.

Кроме того, у нас есть закрытый чат для активностей. Предподаватели дают скороговорки, которые нужно произнести. Когда слышишь, что в окружении люди тоже говорят с ошибками, начинаешь понимать, что это нормально и ты такой не один.

Нам часто пишут: «Зачем идти на курсы? Нужно просто выйти замуж за узбека / пойти в махаллю / на базар / в армию на два месяца». Такой метод работает с людьми с блестящей памятью, способностями к изучению языков, которые очень легко схватывают. Но таких людей немного.

Я не рассматриваю эти рекомендации всерьёз, потому что сама оказывалась в ситуации болезненного тотального погружения в язык. Я была в Италии, где информация была только на итальянском. На третий месяц я заговорила на итальянском с огромными ошибками. Это был дикий стресс, который никому не пожелаю.

Чтобы его избежать, необходима минимальная база: понимать времена, отличать глагол от наречия.
Саида Рашидова
Автор курса Saida bilan oʻzbek tili и книги «История Допки»
Об идее создания курсов узбекского языка

Вся моя деятельность всегда была связана с английским языком. Шесть лет я работала в TIS (Tashkent International School, Ташкентская международная школа — ред.), где имела возможность учиться у иностранных экспертов в области педагогики. Но все признают, что TIS — место, не имеющее какое-либо отношение к Узбекистану. Узбекского языка в программе нет, редко рассказывают об истории и культуре нашей страны.

Это стало меня напрягать, я потеряла интерес к английскому языку и начала проникаться узбекским. Также тревожило, что я всегда чувствовала себя гостем в своей стране. Иностранцы рассказывали об Узбекистане, а я понимала, что ничего этого не знаю. Стала беспокоиться о том, как мои дети выучат узбекский.

Перед пандемией я решила заниматься туризмом. Думала, что так утолю и свой интерес и разовью его в других. Я хотела почувствовать себя узбекистанкой и гордиться этим. Но из-за локдауна с туризмом не вышло. Я стала преподавать английский, но поняла, что уходила из TIS не ради этого. Поэтому летом 2020 года на своей странице в Facebook разместила объявление о том, что готова давать уроки узбекского языка за любые деньги.

Вскоре появились первые студенты: девушка казашка, кореец, американка и африканка. Тогда я ещё не знала, что тюркоязычных нужно разделять, но опыт всё равно был интересным.

В преподавании мне помог опыт. Я составила программу, обсудила её с преподавателями Вестминстерского университета, показала её своим однокурсникам и лишь потом вынесла в массы.

В июне 2021-го я решилась преподавать русскоязычным: было страшно идти в эту аудиторию, потому что я не люблю изучать грамматику, не преподаю через грамматику, не очень хорошо разбираюсь в частях речи, не очень хорошо знаю терминологию лингвистики.
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О минусах преподавания узбекского языка в школах и сложности узбекского языка
Узбекский язык — это тюркский язык, а тюркские языки — агглютинативные. Они имеют строй, при котором доминирующим типом словоизменения является агглютинация — «приклеивание» различных суффиксов или префиксов, каждый из которых несёт только одно значение.

Самый простой пример «Вы из Узбекистана?». В русском языке это три слова, в английском — четыре, а в узбекском — одно «Узбекистонданмисиз». Это свойство языка нужно понимать, оно упрощает его понимание. В узбекском очень длинные слова, и с этим можно только смириться. Но грамматика очень лёгкая, и это бонус языка. Простые падежи, будущее и настоящее время не меняет глагол. Произношение может быть сложным из-за горловых звуков.
Минусы преподавания узбекского в школах налицо. Контент учебников прошлых лет не был применим к текущей жизни детей. В русскоязычных классах узбекский начинали учить со второго класса. В начальной школе уже был Алишер Навои, Бабур, прекрасный независимый Узбекистан с его красивой природой. Но детям неинтересно про независимость, им интересно про Хагги Вагги.
Кроме того, не было понимания, что преподавать, а оно должно быть во всех классах. В английском языке есть 100 слов, которые нужно выучить на начальном уровне. В узбекском такой список тоже должен быть. Из этих слов должны составляться учебники. Также нужно учитывать, что в учебниках для детей, изучающих узбекский язык как иностранный, должны слова из повседневной жизни ребёнка. Но в старых учебниках встречались слова, которые не использует даже носитель узбекского языка того возраста, для которого этот учебник написан. Нужно использовать посильный возрасту учащихся вокабуляр.

Более того, в начальной школе детей на уроках узбекского языка учат писать и читать. Я считаю, что раз мы с детства учимся сначала слышать и слушать, потом говорить, а затем уже читать и писать, то и уроки узбекского языка должны строиться через коммуникацию. С ребёнком нужно говорить, чувствовать его нужды. Без этого обучение не будет успешным.

Чтобы человек заговорил, он должен слышать речь. Потому что текст — не про произношение, особенно в Ташкенте. Человек смотрит в распечатку, делает упражнения, а выходя на улицу, он не понимает речь. Это особенно важно людям, для которых узбекоязычная среда — в новинку, то есть для тех, кто приехал в Узбекистан.
Фото: Саида Рашидова
О курсе

При разработке курса я пыталась ориентироваться на методику Дмитрия Петрова, который заявляет, что за 16 часов можно выучить любой язык. Главное — понять, как спрягаются глаголы в разных временах. Однако этот метод не сработал, потому что уроки превращаются в зубрежку и потому что мой мозг работает ситуативно, а не по таблицам, особенно в стрессовой ситуации, коей является разговор на новом для человека языке.

Я преподаю узбекский язык «для выживания» по своей методике. Работаю со взрослыми людьми, потому что дети требуют больше внимания и полной самоотдачи. Продолжительность курса — 4-5 недель. Я даю знания, которые помогут человеку выжить: спросить дорогу, купить еды, лекарства, вызвать скорую. Для этого уровня необязательно говорить идеально. Здесь важно именно говорить.

За курс человек научится говорить так, чтобы его поняли. Стараюсь, чтобы человек более-менее правильно использовал окончания.
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Я сразу начала преподавать в Zoom. В первое время взаимодействовала с учениками на протяжении всего занятия: объясняла теорию по презентации, просила задавать вопросы. Вскоре ученики попросили записывать теоретическую часть, чтобы они смотрели её перед занятием и приходили практиковаться.

Стала делать видеоуроки, а в Zoom приглашать носителей языка, чтобы ученики и носители, разбиваясь на пары, могли пообщаться в «онлайн-комнате». Через 20 минут беседы они рассказывали, что узнали друг о друге. Я быстро выгорела, потому что запись видеоуроков отнимает массу времени. Кроме того, видео-уроки дают грамматику, а как заставить человека говорить?
Ведь если ты решаешь как учитель давать теорию, будь добра давать столько же практики. А у меня практики было мало.
В июле этого года я продумала все темы «языка выживания» и разбила их на несколько блоков: про себя, семью, работу, хобби, про покупки продуктов, одежды, про поход в аптеку, а также форс-мажор. Один блок я оставила на темы по запросу. Например, русскоговорящий офтальмолог может попросить помочь ему с составлением диалога на узбекском языке для обслуживания клиента при выборе очков.

Все эти темы я загрузила на онлайн-платформу, где можно не только выполнять упражнения в текстовом формате, но и записывать аудиосообщения. Ко всей теории придуманы упражнения. За их выполнение на платформе ученик получает балл. Но он не получает балл, если не делает упражнение, в котором нужно отправить голосовое сообщение.

У меня также есть система бонусов. Тем, кто наберёт много баллов, дарю один-два индивидуальных занятия. Тем, кто набирает меньше баллов, дарю свою книгу на русском или узбекском языке. Кроме того, настоятельно прошу студентов сделать себе подарок по его окончании, ведь они потратили время.

Zoom при этом остался. Ещё придумала формат small-talk — это короткие созвоны со студентами, которые я записываю. Первое время они общаются только со мной, а затем с носителями языка, которых я приглашаю. Со мной они репетируют одну тему, а с носителями практикуют. Так мы отслеживаем динамику.
Об учебных материалах

Когда меня спрашивают про учебники, я обычно рекомендую двухтомник для уровней А1, А2, В1, В2 Нигоры Азимовой. Его можно найти на «Амазоне». Стоит он 90 долларов. К нему прилагается видеоматериал, но когда моя ученица заказала его, диски не пришли. Современный хороший учебник — это учебник, у которого есть аудио или видеоматериал.

Другой учебник — это самоучитель Алексея Арзамазова. Подойдёт русскоязычным студентам.

Со словарями у нас беда. Когда я преподавала английский, мы с детьми ходили в посольство США на вечера кино. Узнала, что посольство издало свой англо-узбекский словарь. Когда Узбекистан издаст словарь?

У меня есть толковый словарь старого и нового образцов, а также советский русско-узбекский. Отсутствие словаря — это одна из проблем, очень важных и решаемых проблем.
О способах изучения узбекского языка и языковом барьере

У языкового барьера много разных причин. Это психологический вопрос, с которым нужно разбираться: над кем-то смеялись в детстве, кого-то заставляли учить непонятные стихи. Бывает, что человек не воспринимает свой голос на этом языке, поэтому я прошу студентов записывать речь, слушать её и свыкнуться с мыслью, что это их голос.

Меня радует, что узбекский язык меняется. Я слежу, как говорят известные блогеры. Интерфейс моего телефона на узбекском языке, и мне очень нравится, что Telegram нанял очень хорошего переводчика, который классно перевёл эмоджи. Узбекский язык гаджетов вытесняет заимствованные слова. Все, конечно, не вытеснить, но это и не нужно. Всё это помогает учить язык. Перевести интерфейс телефона на узбекский язык — минимум, который может сделать человек, желающий его выучить.
Другой способ — говорить с незнакомцами, продавцами, таксистами. Одна из моих учениц, американка, учила французский и русский. По её словам, носители этих языков постоянно цепляются к ошибкам, поэтому человек учит и совершенствует их, чтобы не испытывать стыд за ошибки.

Но с узбекским языком, по её мнению, всё иначе. Люди здесь счастливы, если вы можете два слова с ошибками выговорить. Это идеальная среда для изучения узбекского языка. Очень хорошо, что наши люди не смеются над ошибками.
Можно говорить с самим собой, читать состав продуктов, вывески или заголовки новостей на узбекском и родном языке, а затем сравнивать их, чтобы понять порядок слов, увидеть похожие или одинаковые слова.

Также своём канале я публикую отрывки из книг. Например, публиковала две главы «Маленького принца». Планирую загружать упражнения на узбекском языке по книгам в приложение.

В прошлом году я также делала небольшой курс по разбору нескольких эпизодов спектакля «Узбекча ракс» («Узбекский танец» — ред.). В конце мы со студентами сходили на спектакль в театр им. Хамзы.

В этом году на новый год планирую сделать курс «Узбекский язык по фильму “Один дома”».

У меня нет курса для продвинутого уровня, и я не знаю, буду ли его делать. Но книги, спектакли, фильмы позволяют давать разные уровни сложности.
Гулрухсор Эргашева
Автор курса Qiziqarli o'zbek tili
Об опыте преподавания

Моя научно-исследовательская работа посвящена научно-методическим основам обучения узбекскому языку как иностранному (по андрагогической модели обучения).

Я преподаю узбекский язык иностранцам с 2015 года. Начала ещё во время учёбы в магистратуре. К каждому уроку готовилась отдельно, потому что не могла найти необходимые ресурсы и не знала методики преподавания иностранного языка.

Мой ученик был учителем корейского языка, и он немного рассказал мне о методологии. Глубже погрузиться в эту сферу мне удалось после того, как я устроилась на работу в Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

В 2018 году мы сформировали команду проекта MOTUL для преподавания узбекского языка. Организовывали семинары и занятия. В 2019-м году вместе с моим научным руководителем, кандидатом медицинских наук Саодат Адиловой разработали программу O’zbekona.
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О недостатках преподавания узбекского языка в школах

Узбекский язык в школах изучают 12 лет, но учебники не охватывают четыре аспекта изучения: чтение, аудирование, разговорную речь и письмо. Они предназначены только для обучения лексике и грамматике, поэтому предмет «Узбекский язык» всегда был самым скучным для студентов.

Другая проблема заключалась в том, что раньше не готовили учителей, которые могли бы преподавать узбекский как второй язык и как иностранный. Такие кадры стали появляться с 2018 года, однако их и сейчас не хватает.

О курсе

Наша методика нестандартная. Она основана на интегративном подходе, который широко распространён в мире и позволяет выучить язык за короткое время. Ученики проекта MOTUL осваивают разговорный узбекский на уровне B2 за 12 месяцев. Дальше можно изучать деловой узбекский язык.

Для каждого уровня мы подбираем слова в зависимости от частоты их употребления. Словарь литературного узбекского языка мы не используем и не учим диалектам. Наша задача — научить языку как средству общения. На изучающих узбекский язык влияет диалект того региона, в котором они его изучают. Иностранцы в Ташкенте могут выучить ташкентский диалект прямо на улице. Человек, который знает один диалект, сможет понять литературный и разговорный узбекский язык и ответить.

К сожалению, международные стандарты преподавания узбекского языка как иностранного не разработаны в соответствии с отечественной методикой. Из-за этого в сфере много проблем. Мы не можем сохранить узбекский язык за счёт иностранцев. Его сохранение, в том числе литературной формы — обязанность узбекского народа.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
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