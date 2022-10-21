Об идее создания курсов узбекского языка



Вся моя деятельность всегда была связана с английским языком. Шесть лет я работала в TIS (Tashkent International School, Ташкентская международная школа — ред.), где имела возможность учиться у иностранных экспертов в области педагогики. Но все признают, что TIS — место, не имеющее какое-либо отношение к Узбекистану. Узбекского языка в программе нет, редко рассказывают об истории и культуре нашей страны.



Это стало меня напрягать, я потеряла интерес к английскому языку и начала проникаться узбекским. Также тревожило, что я всегда чувствовала себя гостем в своей стране. Иностранцы рассказывали об Узбекистане, а я понимала, что ничего этого не знаю. Стала беспокоиться о том, как мои дети выучат узбекский.



Перед пандемией я решила заниматься туризмом. Думала, что так утолю и свой интерес и разовью его в других. Я хотела почувствовать себя узбекистанкой и гордиться этим. Но из-за локдауна с туризмом не вышло. Я стала преподавать английский, но поняла, что уходила из TIS не ради этого. Поэтому летом 2020 года на своей странице в Facebook разместила объявление о том, что готова давать уроки узбекского языка за любые деньги.



Вскоре появились первые студенты: девушка казашка, кореец, американка и африканка. Тогда я ещё не знала, что тюркоязычных нужно разделять, но опыт всё равно был интересным.



В преподавании мне помог опыт. Я составила программу, обсудила её с преподавателями Вестминстерского университета, показала её своим однокурсникам и лишь потом вынесла в массы.



В июне 2021-го я решилась преподавать русскоязычным: было страшно идти в эту аудиторию, потому что я не люблю изучать грамматику, не преподаю через грамматику, не очень хорошо разбираюсь в частях речи, не очень хорошо знаю терминологию лингвистики.