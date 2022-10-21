О курсах
В этом и была наша задача — за три месяца научить общаться на бытовом уровне: прийти к врачу, пойти на базар, купить билет. И мы реально выполняем своё обещание при условии, что человек занимается.
Преподавателям, которые разрабатывали методику, я поставила задачу: не усложнять. Мы даём самые распространённые правила, без которых вообще невозможно заговорить, понять характер и суть языка. Поэтому я не искала глубоких учёных. Им может казаться, что нужно обязательно дать всё. Считаю, что лучше знать 300 слов и использовать их, чем знать 5000, но не использовать.
За основу мы берём ферганский диалект узбекского языка, который считается литературным. Урок построен таким образом: сначала теоретическая часть, когда объясняется правило, его использование, затем нужно выполнить различные упражнения на закрепление этого правила. Например, найти недостающее слово, сказать скороговорку по заданной теме.
Любой материал всегда можно пересмотреть, переслушать, потому что повторение — важный фактор для изучения языка. В школе в лучшем случае запоминаешь 30%.
Если четыре года назад онлайн-доступа к изучению узбекского языка почти не было, то сейчас рынок ожил: есть курсы, есть репетиторы, много материала в соцсетях. Все прекрасно понимают необходимость узбекского языка. Поэтому мы открыли уроки для уровня B1 и B2. Мы сами разработали методику, критерии и тестирование студентов на определение уровня владения языком.
Наша программа для студентов со средним знанием языка в том числе состоит из фильмов, песен, книг, новостей, выступления дикторов. Но на уроках для начинающих студентов такие материалы использовать рано.
Нужно понимать, что любой результат требует усилий. Если человек очень занят, мы предлагаем гибкий график. Слушать уроки за рулем, одной рукой варить суп, второй — делать упражнения, в удобное время заниматься. 30-минутный урок можно дробить. Кроме того, мы не рекомендуем заниматься три часа в день.
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