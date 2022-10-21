19 октября состоялась встреча между председателем правления АКБ «Узпромстройбанк» — председателем совета по развитию промышленности строительных материалов Сахи Аннакличевым и председателем совета правления Ассоциации производителей строительных материалов Турции Тайфуном Гучукоглы.

В указе президента Узбекистана от 9 июня 2021 года о дополнительных мерах по повышению промышленного потенциала регионов отдельно определена задача по привлечению зарубежных экспертов к развитию местных промышленных отраслей, в частности индустрии строительных материалов.

Советом по развитию промышленности строительных материалов осуществляется определенная работа, исходя из требований указа. В частности, налажено активное сотрудничество с высшими учебными заведениями, инжиниринговыми и производственными компаниями Турции, проводятся совместные учебные курсы в учебном центре «Школа предпринимателей».

Встреча, организованная с представителями Ассоциации производителей строительных материалов Турции, стала еще одним практическим отражением работы в этом направлении.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы применения опыта Турции в коренном реформировании и выведении на новый уровень сферы производства строительных материалов Узбекистана.

Достигнута договоренность о налаживании постоянного сотрудничества с турецкими инвесторами в деле их привлечения к созданным в регионах кластерам производства строительных материалов и жилищного строительства.

Ассоциация производителей строительных материалов Турции организована в 1984 году. В настоящее время имеет представительства в Брюсселе и Камеруне, посредством которых управляет проектами, финансируемыми Европейской комиссией.

75% экспорта строительных материалов Турции приходится на долю членов данной ассоциации.

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