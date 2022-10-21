Супруги, проживающие в махалле «Давлатбой» Алатского района, 19 октября выехали в Бухару с соседом на его автомобиле Nexia. На заднем сидении находилось охотничье двуствольное ружье калибра 20 мм ТОЗ-20.

Как сообщила пресс-служба УВД Бухарской области, в результате нарушения правил хранения и ношения огнестрельного оружия в пути произошёл самопроизвольный выстрел, от чего женщине раздробило берцовые кости обеих ног.

Возбуждено уголовное дело по статье 249 (Нарушение правил хранения, ношения, перевозки оружия и боевых припасов к нему) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся предварительное расследование.