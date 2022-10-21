Заместители министров сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев и России Сергей Левин провели заседание подкомиссии по сотрудничеству в области сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Российская сторона на заседании заявила о готовности увеличить экспорт в Узбекистан пшеницы, подсолнечного масла и кондитерских изделий.

Стороны также обсудили взаимодействие в области аграрного образования и цифровизации сельского хозяйства. По итогам заседания комиссия утвердила «дорожную карту» сотрудничества.

По данным Государственного комитета Узбекистана по статистике за первые восемь месяцев 2022 года импорт продуктов из России в Узбекистан увеличился почти на 20% (на 632 млн долларов) — с 3,2 млрд долларов до 3,8 млрд — по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Напомним, в середине октября на саммите глав государств-членов СНГ президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что страна готова обеспечивать партнёров плодоовощной продукцией, в том числе ранних сортов, с заключением долгосрочных фьючерсных контрактов. В свою очередь, Узбекистан заинтересован в гарантированных поставках зерновых, масличных и кормовых культур, отметил тогда президент.