Негосударственное высшее учебное заведение Diplomat University (DU) функционирует на основе лицензии, выданной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана.
Цель Diplomat University — подготовка нового поколения высококвалифицированных специалистов, способных успешно конкурировать на рынке труда с выпускниками ведущих университетов мира.
Прием документов на бакалавриат по следующим направлениям образования в DU продолжится до 28 октября:
- Информационные технологии;
- Экономика;
- Международные отношения;
- Арабская филология;
- Английская филология.
Абитуриенты, набравшие в Государственном тестовом центре от 70 баллов и выше, зачисляются в Diplomat University без экзаменов.
Абитуриенты могут подать документы по ссылке.
Телефоны: (+998) 71−200−88−18, (+998) 88−124−88−88, (+998) 88−126−88−88.
Сайт: diplomat.university
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