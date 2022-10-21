Негосударственное высшее учебное заведение Diplomat University (DU) функционирует на основе лицензии, выданной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана.



Цель Diplomat University — подготовка нового поколения высококвалифицированных специалистов, способных успешно конкурировать на рынке труда с выпускниками ведущих университетов мира.





Прием документов на бакалавриат по следующим направлениям образования в DU продолжится до 28 октября:

Информационные технологии;

Экономика;

Международные отношения;

Арабская филология;

Английская филология.

Абитуриенты, набравшие в Государственном тестовом центре от 70 баллов и выше, зачисляются в Diplomat University без экзаменов.





Абитуриенты могут подать документы по ссылке.

Телефоны: (+998) 71−200−88−18, (+998) 88−124−88−88, (+998) 88−126−88−88.

Сайт: diplomat.university

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