Сотрудники специализированного таможенного комплекса «Ташкент-АЭРО» пресекли попытку незаконного вывоза исторических золотых монет Российской империи времён Николая II, сообщило ИА «Дунё».

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК), в ходе проведения таможенного контроля был установлен факт сокрытия от таможенного контроля, а именно неуказание в таможенной декларации информации о планах по провозу восьми золотых монет. Они были обнаружены среди вещей одного из вылетающих за рубеж пассажиров. У гражданина также не имелось специального разрешительно документа от соответствующих органов на вывоз монет.

В настоящее время по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

В ГТК напомнили, что согласно статье 8 закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» культурные ценности, созданные 50 и более лет тому назад, не подлежат вывозу из Узбекистана. Временный вывоз может быть осуществлён только лишь при наличии специального сертификата от Министерства культуры Узбекистана.