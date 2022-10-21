17 октября рабочая группа из Министерства торговли США во главе с заместителем министра торговли Марисой Лаго в рамках своего визита в Узбекистан посетила предприятие по крупноузловой сборке и локализации техники Caterpillar (CAT) в Ташкенте.

Открытие данного предприятия состоялось в мае 2022 года в Бектемирском районе Ташкента на базе индустриального кластера RWS Optimum совместно с официальным дилером Caterpillar в Узбекистане — компанией Zeppelin Central Asia Machinery.

Сегодня продукция Caterpillar выпускается на 50 предприятиях в США и 60 заводах в 25 странах мира. Свою деятельность в Узбекистане завод начал с крупноузловой сборки и локализации строительной техники — экскаваторов и фронтальных погрузчиков. В первом квартале 2023 года ожидается поставка машинокомплектов для сборки и локализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 55 и 90 тонн.

«Улучшение работы таких предприятий соответствует основным целям визита Министерства торговли США в Узбекистан. Мы стремимся углубить и усилить сложившиеся ранее экономические связи. Ташкент поразительно изменился с момента моего последнего визита 12 лет назад, и мы считаем, что увеличение товарооборота между нашими двумя странами может опираться на этот прогресс. С нетерпением жду и верю в еще более светлое будущее для Узбекистана», — прокомментировала событие заместитель министра торговли США Мариса Лаго, отметив вклад предприятия по усилению двусторонних партнерских отношений между странами.





В ходе рабочей встречи гости ознакомились как с продукцией CAT, так и с перспективными планами ее производства и реализации.

«Мы работаем над увеличением своей доли в строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях экономики Республики Узбекистан. Министерством экономики Республики Узбекистан была предложена совместная разработка десятилетнего плана развития, в соответствии с которым мы сможем обеспечить максимум отечественных предприятий необходимой техникой по существующим запросам», — отметил Михаил Концевенко, генеральный директор Zeppelin в Узбекистане.

По его словам, на сегодняшний день основным заказчиком завода является Навоийский горно-металлургический комбинат — одна из ведущих компаний по добыче золота. На комбинат уже поставлено около 300 единиц горнодобывающей техники Caterpillar (CAT), и ежегодно этот показатель будет увеличиваться на 40−60 машин.

Успешное решение текущих бизнес-задач позволяет компании RWS Optimum — партнеру Zeppelin Central Asia Machinery направить усилия на реализацию масштабных инфраструктурных проектов регионального значения. Так, компания планирует участвовать в реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги.

«Обеспечение железнодорожного сообщения „Термез — Пешавар“ позволяет втрое сократить время транспортировки товаров. В перспективе это гарантирует свободный доступ товаров к портам Пакистана с дальнейшей глобальной логистикой. Не сомневаюсь, что успешное завершение данного проекта способно преобразить экономику Центральной Азии. Наш завод имеет опыт успешного сотрудничества с партнерами из Афганистана и Туркменистана в рамках реализации проектов по строительству железнодорожных путей на территории этих стран. 190 тысяч шпал BF70 были уложены в Афганистане на участке Хайратон — Мазари-Шариф, свыше 700 тысяч шпал было реализовано в Туркменистане для транспортного коридора Казахстан — Туркменистан — Иран на участке Берекет-Этрек», — прокомментировал событие директор RWS Optimum Макар Яковлев.





На встрече присутствовал Руслан Ерниязов, председатель правления АО «Йулкурилиш» — одной из крупнейших в Узбекистане компаний, осуществляющей деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог с внедрением инновационных технологий на основе международных стандартов, а также производству современных автодорожных конструкций, оборудования и высококачественных дорожно-строительных материалов.

Представители Zeppelin Central Asia Machinery, RWS Optimum и АО «Йулкурилиш» договорились о дальнейшем сотрудничестве и встрече на одной из крупнейших в мире выставок строительной техники Bauma, которая будет проходить в Мюнхене с 24 по 30 октября с целью ознакомления с линейкой строительной и дорожностроительной техники Caterpillar (CAT), а также других производителей.

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