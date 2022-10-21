Председатель Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил щенка породы туркменский алабай президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, который посещает Ашхабад с официальным визитом. Как сообщает газета «Туркменистан. Золотой век», щенка назвали Алабай.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Шавкат Мирзиёев заявил, что «широкомасштабные социально-экономические реформы, начатые Гурбангулы Бердымухамедовым, создали прочный фундамент для построения сильного Туркменистана».

«Сегодня братский Туркменистан динамично развивается на основе сохранения национального единства и историко-культурных традиций. Это получило высокую оценку во всём мире», — подчеркнул он.





Президент отдельно отметил личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление отношений дружбы и добрососедства между двумя странами и народами, а также вывода их на уровень углубленного стратегического партнёрства.

«Стороны с удовлетворением констатировали, что узбекско-туркменские связи поистине являются примером межгосударственного партнёрства, в котором отсутствуют нерешённые вопросы», — говорится в сообщении.

Гурбангулы Бердымухамедов и ранее дарил щенков алабая руководителям иностранных государств. В частности, в марте 2020 года такой подарок от туркменского лидера получил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, в октябре 2017 года — президент России Владимир Путин, в мае 2021 года — президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Ашхабад получил в подарок от своего туркменского коллеги ахалтекинского жеребца и щенка туркменского тазы.