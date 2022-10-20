Агентство США по международному развитию (USAID) в четверг передало Министерству здравоохранения Узбекистана два современных ультрапортативных рентгеновских аппарата Delft Light. Они предназначены для Управления здравоохранения Ташкентской области и позволят службам скрининга на туберкулёз охватить жителей отдалённых районов, сообщила пресс-служба посольства США.

Передача состоялась в рамках международной конференции по туберкулёзу в столице. В церемонии приняли участие временный поверенный в делах США в Узбекистане Пол Политес и главный фтизиатр Узбекистана, директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Наргиза Парпиева.

«Борьба с туберкулёзом является глобальным приоритетом, и США гордятся поддержкой, которую они оказывают Министерству здравоохранения в выполнении обязательств по ликвидации туберкулёза в Узбекистане к 2030 году», — сказал Пол Политес.

Национальная стратегия по борьбе с туберкулёзом на 2021−2026 годы направлена на снижение уровня заболеваемости туберкулёзом на 50% и количества смертей — на 75% к 2025 году. Портативные аппараты будут использоваться для скрининга и диагностики туберкулёза, а также выявления других заболеваний, включая некоторые онкологические заболевания.





Переданные аппараты могут работать как от аккумуляторных батарей, так и от солнечной энергии и способны диагностировать туберкулёз за несколько минут. Каждый аппарат может поместиться в рюкзак, оснащён программным обеспечением на основе искусственного интеллекта и способен делать 200 снимков в день. Общая стоимость переданного оборудования — более 141,3 тысячи долларов США.

Рентгеновские аппараты будут пилотированы в Ташкентской области. Помимо безвозмездной передачи аппаратов, USAID оказывает содействие в проведении тренингов для рентгенологов по применению нового оборудования. Дополнительные аппараты будут закуплены Глобальным фондом (всемирное движение по борьбе с ВИЧ, туберкулёзом и малярией) для развертывания в других регионах Узбекистана, в основном для скрининга населения в труднодоступных районах.

Международная конференция по туберкулёзу была посвящена 100-летию фтизиатрической службы Узбекистана и 90-летию научно-практической деятельности Центра фтизиатрии и пульмонологии.

USAID оказывает поддержку Национальной программе по борьбе с туберкулёзом в разработке инновационных и экономически эффективных способов борьбы с туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью путём расширения масштабов противотуберкулёзных вмешательств, основанных на фактических данных. Эти вмешательства предусматривают применение модифицированных укороченных схем лечения, новых препаратов и более эффективных технологий диагностики для тестирования на туберкулёз.

До этого USAID выделило Узбекистану десятки диагностических аппаратов по экспресс-диагностике туберкулёза GeneXpert на сотни тысяч долларов. Они позволили значительно улучшить диагностику туберкулёза и сократить время диагностики лекарственно устойчивого туберкулёза (с 80 дней до одного).



