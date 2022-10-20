После обустройства нам объяснили систему образования. В Японии один учебный семестр делится на две четверти продолжительностью семь недель. Большинство занятий проводятся по четвертной системе.



В первый семестр первого курса расписание студентов составляет администрация. Однако если он уже неплохо владеет японским языком, учащийся может самостоятельно составить своё расписание. Со второго семестра такой метод обучения действует для всех студентов.



Каждому дается право выбора не только предметов, но и преподавателей. Учебную программу и информацию о каждом профессоре можно найти на сайте университета. Я старалась попасть к иностранным преподавателям, потому что мне было любопытно познакомиться с их методикой преподавания и системой оценивания. Занятия чаще всего проходили в интерактивной форме, что позволяло студентам участвовать в процессе и взаимодействовать друг с другом.



На каждый предмет даётся определенное количество мест, а регистрация открывается за неделю до начала учёбы. До этого всех распределяют по категориям, в зависимости от оценок. Студенты высшей категории получают доступ к предметам первыми. Чем ниже категория, тем сложнее получить желаемый курс.