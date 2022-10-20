О выборе вуза и поступлении
Поступать в заграничный вуз я решила спонтанно во время учебы в Академическом лицее при Ташкентском государственном университете востоковедения (ТГУВ) и подготовки к сдаче экзамена IELTS. Я была уверена, что буду поступать в наши международные вузы, например, в Вестминстерский. Но на третьем курсе к нам прилетели представители из APU с презентацией своего университета.
Предложение поехать учиться в Японию нас сразу же заинтересовало, но это казалось невозможным, поскольку стоимость контракта составляла непосильных 14 тысяч долларов, не включая расходов на билеты и проживание.
Такая цена была связана с тем, что APU — это частный университет, в котором обучается чуть больше пяти тысяч человек, половина из которых — иностранцы из 90 стран и регионов. В вузе действует система 50-50. Она подразумевает набор равного количества местных и зарубежных студентов. Среди преподавателей есть зарубежные профессора, а обучение ведётся параллельно на японском и английском языках.
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