Как уехать учиться в Японию
История выпускницы японского вуза Наргизы Турахоновой
Зарубежное образование — это уникальный опыт в жизни человека и шанс построить успешную карьеру. В новом проекте «Газеты.uz» «Заграничный диплом» мы спрашиваем студентов о поиске вуза и грантов и системе международного образования. Первый гость — выпускница японского университета Наргиза Турахонова.
Зарубежное образование — это уникальный опыт в жизни человека и шанс построить успешную карьеру. В новом проекте «Газеты.uz» «Заграничный диплом» мы спрашиваем студентов о поиске вуза и грантов и системе международного образования. Первый гость — студентка японского университета Наргиза Турахонова.
Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.

Первой гостьей выпуска стала Наргиза Турахонова — выпускница Азиатско-Тихоокеанского университета Рицумейкан (APU) в японском городе Беппу на острове Кюсю.

О выборе вуза и поступлении


Поступать в заграничный вуз я решила спонтанно во время учебы в Академическом лицее при Ташкентском государственном университете востоковедения (ТГУВ) и подготовки к сдаче экзамена IELTS. Я была уверена, что буду поступать в наши международные вузы, например, в Вестминстерский. Но на третьем курсе к нам прилетели представители из APU с презентацией своего университета.

Предложение поехать учиться в Японию нас сразу же заинтересовало, но это казалось невозможным, поскольку стоимость контракта составляла непосильных 14 тысяч долларов, не включая расходов на билеты и проживание.

Такая цена была связана с тем, что APU — это частный университет, в котором обучается чуть больше пяти тысяч человек, половина из которых — иностранцы из 90 стран и регионов. В вузе действует система 50-50. Она подразумевает набор равного количества местных и зарубежных студентов. Среди преподавателей есть зарубежные профессора, а обучение ведётся параллельно на японском и английском языках.
Докладчики APU сообщили нам, что вуз предоставляет скидки на обучение талантливым студентам. Мы с подругой решили попробовать свои силы, и в феврале 2018 года подали заявку (в государственных вузах основной набор приходится на октябрь-ноябрь или март-апрель) на направление «Международные отношения и исследования мира». Сбор пакета документов занял месяц.
Пакет документов для поступления
1
Сертификат на знание иностранного языка
В то время требовалось 5,5 баллов по IELTS.
2
Табель с оценками или аттестат об окончании учебного заведения
Аттестат 11 классов школы или диплом колледжа.
3
Рекомендательное письмо
Лучше всего, чтобы рекомендацию написал преподаватель, но можно обратиться и к руководству учебного заведения
4
Мотивационное письмо
Нужно будет рассказать о будущих целях и причинах выбора этого университета.
5
Академическое эссе
Оно разбито на четыре сочинения. Вуз заранее даёт темы.
Также мы стали активно участвовать в лицейской жизни и организовывать различные мероприятия. Если вы хотите выиграть грант или попасть на стипендиальную программу, то одних оценок мало, необходимо также продемонстрировать успехи внеклассных увлечений.

Это могут быть сертификаты о победе на олимпиадах, призовые места в спортивных турнирах, участие в кружках и секциях, членство в Союзе молодежи или руководство собственным проектом. Мы записались волонтёрами в учебный центр и месяц помогали вести занятия детям.
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После рассмотрения кандидатуры в марте с нами связались и назначили дату собеседования. В Японии чаще всего вопросы задаются на основе написанного сочинения. Возможно, какие-то ответы не полностью раскрыли вашу личность, и они хотят узнать о вас больше. Поэтому лучше отталкиваться от изложенного в тексте и заранее продумать детальную историю, которая позволит комиссии увидеть в вас будущего студента.

Я была уверена, что поступлю. Хорошая успеваемость, высокий балл по IELTS и базовое знание японского языка стали огромным плюсом. В мае объявили результаты. На мою почту пришло письмо с поздравлением. Для меня стало приятным шоком, что меня взяли на стипендиальную программу. Вуз предлагает скидку в размере от 15% до 100% на обучение. И я думала, что если получу выше 65%, то потяну контракт и смогу полететь туда учиться. В итоге мой контракт составил всего лишь 5000 долларов.
Пейзаж на окраине Беппу. Фото из личного архива Наргизы Турахоновой

О японской системе образования


Первый год всегда самый затратный. На оплату обучения, жилья и страховки ушло около 11 тысяч долларов. Мои родители, которые поддерживали меня вплоть до зачисления, увидев мои старания, согласились оплатить часть суммы. Всё лето я работала репетитором и накопила немного денег, а 12 сентября полетела в Японию.

Учёба в моём университете начинается в октябре, но первокурсники должны приехать раньше. В аэропорту нас встретил автобус и довёз до кампусов, где смотрители помогли с размещением.
В большинстве японских вузов в первый год всех студентов заселяют в общежития с местными. Это нужно для лучшей адаптации и изучения образа жизни Японии. К тому же в университете много иностранных студентов, что помогает избежать культурного шока.

Я полетела вместе со своей подругой, поэтому очень легко освоилась. Жила в одноместной комнате, мой университет давал такую возможность для студентов-иностранцев. Спустя полтора года мы съехали и сняли квартиру, ближе к городу. Оплачивать аренду вдвоём гораздо дешевле, чем в общежитии. Стоимость места в общежитии одинакова для всех студентов. Это даже не зависит от количества мест в комнате.
Город Беппу. Фото из личного архива Наргизы Турахоновой.
Единственной сложностью стал поиск подходящих продуктов и самостоятельное приготовление еды, так как я привыкла к готовой домашней пище. Мы обратились к нашими соотечественникам, которые уже там учились. Они показали гастрономические магазины. Позже мы стали еженедельно ездить за продуктами в город. Готовую еду не покупали, потому что для студентов это дороговато. К тому же мы не были уверены в халяльности продуктов.
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После обустройства нам объяснили систему образования. В Японии один учебный семестр делится на две четверти продолжительностью семь недель. Большинство занятий проводятся по четвертной системе.

В первый семестр первого курса расписание студентов составляет администрация. Однако если он уже неплохо владеет японским языком, учащийся может самостоятельно составить своё расписание. Со второго семестра такой метод обучения действует для всех студентов.

Каждому дается право выбора не только предметов, но и преподавателей. Учебную программу и информацию о каждом профессоре можно найти на сайте университета. Я старалась попасть к иностранным преподавателям, потому что мне было любопытно познакомиться с их методикой преподавания и системой оценивания. Занятия чаще всего проходили в интерактивной форме, что позволяло студентам участвовать в процессе и взаимодействовать друг с другом.

На каждый предмет даётся определенное количество мест, а регистрация открывается за неделю до начала учёбы. До этого всех распределяют по категориям, в зависимости от оценок. Студенты высшей категории получают доступ к предметам первыми. Чем ниже категория, тем сложнее получить желаемый курс.
Все предметы разделены на уровни сложности от 100 до 300. Выбрать их можно, лишь набрав нужное количество кредитов. Каждый предмет даёт кредиты (зачётные баллы, засчитываемые студенту за положительную оценку по учебной дисциплине — ред.). В среднем общие предметы дают два балла, а языковые — четыре.
За всё время обучения учащийся должен набрать от 124 до 150 зачетных баллов, которые назначаются за посещение лекций, прохождения семинаров и сдачу экзаменов. Поэтому при составлении расписания необходимо просчитывать кредиты, которые нужно будет накопить до выпуска по каждому направлению. Один и тот же предмет брать дважды нельзя.
Обучение в бакалавриате длится четыре года, но можно подать на специальную программу и закрыть все кредиты за три года. В течение первых двух лет студенты проходят общенаучные дисциплины и посещают лекции по специальным предметам. Последующие два года полностью посвящены профессиональной подготовке. В моём вузе к основным двум языкам предлагалось изучение шести дополнительных. Я выбрала для себя испанский.
Город Беппу. Фото из личного архива Наргизы Турахоновой

О свободном выборе будущего

Свобода выбора — это, наверное, то, чего не хватает нашим узбекским вузам. В университет приходят уже достаточно взрослые люди, которые должны уметь принимать взрослые обдуманные решения. А наша система не даёт такую возможность. Студентам приходится учиться строго по правилам и следовать установленным нормам. Мне кажется, если снять ограничения и дать возможность выбирать самим, то учащиеся будут серьёзнее относиться к своему будущему и ценить данное им время.
Под лозунгом «Создай свой мир» университет предоставлял нам свободу выражения себя и своего мнения. Особенно на первом курсе проводились занятия в группах, где требовалось умение работать в команде и прислушиваться к идеям каждого. Японцы довольно консервативны и систематичны, поэтому здесь высоко ценится групповая работа и коллективное мышление.
Социальная жизнь в вузе очень налажена, руководство поддерживает любую студенческую инициативу. В APU существует более 100 студенческих организаций, охватывающих спорт, академические исследования, искусство и общественные сферы. Также регулярно проводятся недели культуры страны, которые помогают учащимся узнать больше об образе жизни разных уголков мира.

На летних каникулах для студентов организуются поездки в партнерстве с международными школами. Япония довольно долго была закрытой страной, поэтому сейчас существует большое количество образовательных программ с элементами путешествий. Благодаря им мне удалось побывать в нескольких городах Японии, в том числе посмотреть Токио. Кроме того, руководство вузов сотрудничает с крупными японскими компаниями и отправляет туда своих студентов на стажировку.
Командная работа. Фото из личного архива Наргизы Турахоновой
На первом курсе нам ежемесячно выплачивали стипендию в размере 480 долларов. После первого курса мы подавались на разные стипендиальные программы, которые каждый месяц публикует руководство вуза. Эти стипендии чаще всего предоставляют японские компании, заинтересованные в привлечении иностранных специалистов. Они финансово поддерживают студентов (чаще всего из стран третьего мира, которые впоследствии остаются жить в Японии) и тем самым растят для себя квалифицированных сотрудников.
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В Японии студентам разрешается работать 28 часов в неделю. На первом курсе мы подрабатывали в ресторане, поскольку еще не владели японским хорошо. Со второго курса участвовали в программе, которая помогает сотрудникам крупных японских компаний улучшить английский язык. Преподавание — это отличная возможность заработка, поскольку японцы в большинстве случаев не владеют английским.

Мы обучали работников, которых отправляли к нам в университет, а сами перенимали их опыт. Общение с новыми людьми сильно изменило мой взгляд на мир и во многом помогло мне найти своё призвание. После окончания вуза выпускники получают год на трудоустройство. Сейчас я работаю в рекрутинговой компании. В декабре планирую переехать в Штаты и получить степень магистра в области маркетинга и управления кадрами.
Фото из личного архива Наргизы Турахоновой
Всем, кто планирует учиться за границей, я хочу сказать, что это определенно того стоит. Да, здесь другая система обучения, к ней тяжело привыкнуть, но по итогу вы получите бесценный опыт, личностный рост и многочисленные знакомства.

Нужно пытаться, пробовать, биться во все двери, и вы обязательно найдете ключ к успеху. Сейчас есть всё для этого. То, что за рубежом учиться дорого, — большой миф. Если есть желание, возможности всегда найдутся.
Текст подготовил Фарзона Хамидова.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Наргизы Турахоновой.
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