Лизинговая компания Start Cars, расположенная в Юнусабадском районе Ташкента, предлагала клиентам поставку автомобилей Chevrolet Onix, которые ещё не начали выпускаться в стране. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Обращение об этом в Главное управление уголовного розыска МВД поступило 12 октября от автопроизводителя UzAuto Motors. В нём говорилось, что лизинговая компания предлагала автомобили, будущая цена которых ещё неизвестна, по 160,4 млн сумов.

13 октября сотрудники Управления борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД и Ташкентского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре провели оперативное мероприятие,.

В ходе мероприятия директор и менеджер Start Cars были задержаны с вещественными доказательствами при получении 160,5 млн сумов за поставку Onix до января 2023 года.

Кибрайский районный отдел департамента при Генпрокуратуре возбудил в отношении руководящих лиц Start Cars уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.