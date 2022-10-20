Государственный комитет по статистике и Детский фонд ООН в четверг представили результаты мультииндикаторного кластерного обследования (MICS), проведенного в Узбекистане в 2021—2022 годах.

MICS — это международная программа выборочного обследования домохозяйств, которая собирает данные по таким показателям, как младенческая смертность, доступность образования и ранние браки, для оценки положения детей и женщин в стране.

Обследования MICS проводились по всему миру 349 раз в 118 странах с 1995 по 2022 годы. Они позволяют получить такие статистические показатели, как здоровье матери и ребёнка, репродуктивное здоровье женщин, права детей и уровень их образования, а также психическое и физическое развитие детей. В Узбекистане предыдущее обследование проводилось 15 лет назад — в 2006 году.

Новое обследование включает данные, собранные более чем в 15 тысячах домохозяйств в 556 махаллях, отобранных случайным образом по всей стране. Интервьюеры проводили личные интервью с респондентами на местах с заполнением анкет в электронном виде.

Фото: Пресс-служба Госкомстата.

Новые данные, собранные во время обследования, должны стать основой для принятия новых государственных программ, говорилось на презентации результатов в Ташкенте.

Кто участвовал в MICS

Опрос проводился по всей стране с разделением на шесть геоэкономических регионов:

Западный — Каракалпакстан и Хорезмская область;

Центральный — Джизакская, Сырдарьинская и Ташкентская области;

Южный — Кашкадарья и Сурхандарья;

Центрально-восточный — Навоийская, Бухарская области и Самаркандская области;

Восточный — регионы Ферганской долины; и

Ташкент.

Среди опрошенных домохозяйств 81% имеют по крайней мере 1 ребенка в возрасте до 17 лет, а 42% домохозяйств имеют минимум 1 ребенка в возрасте до 5 лет. При этом 79% детей в возрасте до 17 лет проживают с обоими родителями, 16% — только с матерью и 2% — только с отцом. Вместе с тем, 3% детей не проживают со своими биологическими родителями.

В числе опрошенных — 23% домохозяйств, которые возглавляют женщины.

Большинство — 90% детей в возрастных группах до 5 лет и 5−17 лет — проживают в домохозяйстве, где мать или лицо, осуществляющее уход, имеет среднее или среднее специальное, профессиональное образование. Всего 10% детей этих возрастных групп проживают в домохозяйствах, где мать имеет высшее образование.

Кадр видео ЮНИСЕФ.

Младенческая и детская смертность

За последние 15 лет (с прошлого обследования MICS) младенческая смертность (в возрасте до 1 года) и смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась — 25 смертей на 1000 живорождений против 57 по итогам 2006 года.





Коэффициент младенческой смертности за 5 лет, предшествующих обследованию, составил 22, а коэффициент неонатальной смертности (в первый месяц жизни) — 17 на 1000 живорождений.

Среди детей, умерших в возрасте до 5 лет, 88% умирают в возрасте до 1 года, а среди детей, умерших до 1 года, 77% умирают в течение первого месяца жизни.

Рождаемость и планирование семьи

Суммарный коэффициент рождаемости по Узбекистану составляет 3,3 рождения на 1 женщину. Пик детородного возраста приходится на 20−24 года и остаётся достаточно высоким до 29 лет, после чего начинается постепенный спад, и к 45 годам рождаемость сходит к минимуму.





Уровень регистрации рождений среди детей до 5 лет составляет 100% как среди мальчиков, так и среди девочек.

Коэффициент рождаемости среди подростков в возрасте 15−19 лет выше в городской местности (34 на 1000 человек) по сравнению с сельской (26), говорится в итогах исследования.

Более половины, а точнее 59% женщин в возрасте 15−49 лет, которые состоят в официальном или неофициальном браке, используют контрацепцию, большинство предпочитает современные методы (фармацевтические или хирургические), 41% методы контрацепции не применяют. При этом показатели уровня распространения контрацепции в Узбекистане показывают высокие результаты по сравнению с другими странами региона.

Наиболее высокая доля среди женщин в возрасте 15−49 лет, которые состоят в браке, использующих современные методы контрацепции, отмечена среди женщин, проживающих в Ташкенте (63%), среди возрастной группы 40−44 лет (70%) и среди женщин, имеющих 3 детей (72%). При этом лишь 2% женщин в возрасте 18−19 лет, состоящих в официальном или неофициальном браке, используют контрацептивы.

Охрана здоровья матерей и новорождённых

Согласно данным обследования, 90% женщин были осмотрены квалифицированным медицинским работником не менее 4 раз в период дородового наблюдения, в то время как 98% были осмотрены не менее 1 раза. В 83% случаях первые осмотры проходили в течение первых четырёх месяцев беременности.





Почти все роды в стране, или 99%, проходили в государственных медучреждениях под наблюдением квалифицированного медицинского персонала.

Доля кесарева сечения составляет 21%, при этом его доля выше среди наиболее состоятельных женщин из числа принявших в опросе — 24%, тогда как среди наименее состоятельных эта цифра равна 19%.

100% всех женщин и новорождённых проходили послеродовое наблюдение.

Знание о ВИЧ

80% женщин в возрасте 15−49 лет слышали о ВИЧ/СПИДе, но лишь 14% женщин в возрасте 15−49 лет имеют всесторонние знания об этом заболевании.

В ходе опроса 76% женщин в возрасте 15−49 лет ответили, что отказались бы покупать овощи у ВИЧ-положительного продавца и считают, что детям с ВИЧ должно быть запрещено посещать школу вместе с детьми, у которых нет ВИЧ.

За последние 12 месяцев, предшествовавших обследованию, 16% женщин в возрасте 15−49 лет прошли тестирование на ВИЧ и знают свои результаты.

Лишь 17% женщин сообщили, что в возрасте 15−49 лет во время дородового наблюдения прошли тестирование на ВИЧ и получили результаты, а также информацию об охране здоровья или консультацию по вопросам ВИЧ.

В Госкомстате при этом сообщили, что у 98% беременных женщин, получавших дородовое наблюдение, брали анализ крови, а значит в соответствии со стандартными процедурами они проходили тестирование на ВИЧ. «Возможно, низкие показатели связаны с тем, что женщины просто не были информированы о том, что они в том числе сдают тест и на ВИЧ», — отметили представители Госкомстата.

Кормление детей грудного и раннего возраста

Лишь 40% женщин отметили, что при последних родах прикладывали новорождённых к груди в течение первого часа после рождения. Опрос показал заметные различия в практике раннего прикладывания к груди между регионами (Восточный — 63% и Южный — 21%), а также в зависимости от вида родоразрешения (при естественных родах — 49%, а при кесаревом сечении — 8%).





Только 1 из 4 младенцев (25%) находится на исключительно грудном вскармливании до 6 месяцев, при этом глобальная цель Всемирной организации здравоохранения состоит в том, чтобы увеличить распространённость исключительно грудного вскармливания до 70% к 2030 году.

Согласно данным опроса, 86% младенцев в возрасте 6−8 месяцев получают твёрдую или полутвёрдую пищу, 69% детей в возрасте 6−23 месяцев получают рекомендуемое минимальное количество кормлений твёрдой либо жидкой пищей в соответствии с возрастом.

56% детей в возрасте 6−23 месяцев получают 5 из 8 рекомендованных групп продуктов питания, при этом существуют отличия среди регионов: Южный — 67%, Восточный — 47%, а также по возрасту ребенка: 6−8 месяцев — 22% и 18−23 месяцев — 67%.

В целом, 78% детей в возрасте 12−15 месяцев продолжают получать грудное молоко.

Состояние питания детей

Опрос показал, что 7% детей в возрасте до 5 лет отстают в росте. Этот показатель снизился по сравнению с итогами MICS-2006 в 2 раза (14,6%) и является одним из самых низких в регионе. Наибольший показатель отставания в росте отмечен среди детей в возрасте 24−35 месяцев (9%), а наименьший — среди детей в возрасте 6−11 месяцев (2%).

У 2% детей в возрасте до 5 лет наблюдается истощение — этот показатель лежит в пределах биологической нормы. У этого показателя также наблюдается снижение по сравнению с MICS-2006 (5,1%).

Дети с избыточным весом составляют 5% от общего числа детей в возрасте до 5 лет, во время MICS-2006 этот показатель составлял 7%.

Развитие детей младшего возраста

«Ранние годы ребёнка имеют решающее значение для когнитивного, социального, эмоционального и физического развития, — отмечают авторы исследования. — Для оптимального развития детей младшего возраста требуется стимулирующая воспитательная среда, доступ к книгам и учебным материалам, взаимодействие с чутким и внимательным воспитателем, надлежащее питание, доступ к образованию для младшего возраста, безопасность и защита».

В Узбекистане с 78% детей в возрасте 2−4 лет взрослые члены семьи занимались 4 или более видами деятельности, стимулирующими развитие. Однако участие отца в развитии наблюдается только у 5% детей этого возраста.

В программах раннего обучения участвовали 46% детей в возрасте 3−4 года, здесь есть значительные различия между регионами — в Ташкенте этот показатель равен 54%, в Южном регионе — 23%. Показатель разнится и в зависимости от благосостояния семьи, наиболее состоятельные семьи обеспечивали участие ребёнка в программах раннего обучения в 55%, наименее состоятельные — в 29%. Тем не менее, здесь наблюдается прогресс по сравнению с итогами MICS-2006 (19,7%) более чем в 2,3 раза.

Учебные материалы и присмотр за ребёнком

У 58% детей есть 2 и более типов игрушек, у 32% — 3 и более детских книг. Подавляющее большинство — 92% детей до 5 лет — играют с игрушками из магазина, но многие дети также используют для игр предметы домашнего обихода и предметы, найденные на улице (44%), а также самодельные игрушки (39%).

Опрос показывает, что 12% детей в возрасте до 5 лет оставались одни или под присмотром других детей младше 10 лет более чем на 1 час хотя бы 1 раз в течение недели, предшествовавшей обследованию. Этот показатель самый высокий в Восточном регионе (15%), а самый низкий — в Ташкенте (5%).

В целом, у 96% детей в возрасте 2−4 года в Узбекистане наблюдается нормальное развитие в плане здоровья, обучения и психосоциального благополучия. Это один из наиболее высоких показателей в регионе.

Образование, показатели посещаемости и неравенство

46% детей в возрасте 3−4 года посещали дошкольные образовательные организации во время проведения интервью. Охват организованным обучением на подготовительном этапе за год до поступления в начальную школу составляет 72%.

Гендерные различия невысокие — 74% мальчиков и 69% девочек за год до приёма в начальную школу участвовали в программах организованного обучения.





Чистые коэффициенты посещаемости детей начальной школы (1−4 классы) и нижней ступени среднего образования (5−9 классы) достаточно высокие — 99% и 97% соответственно.

Чистый коэффициент посещаемости верхней ступени среднего образования (10−11 классы, академические лицеи и профессиональные школы) составляет 94%. Наиболее низкий показатель зафиксирован в Западном регионе (91%).

Исследование показывает, что практически все дети, зачисленные в первый класс начальной школы, заканчивают её. Начальную школу оканчивают 100% мальчиков и 99% девочек, нижний уровень среднего образования — 98% мальчиков и 99% девочек, верхний уровень среднего образования — 94% мальчиков и 93% девочек.

Участие родителей

72% детям в возрасте 7−14 лет, посещающим школу и имеющим домашнее задание, члены семьи помогают с его выполнением. При этом детям младшего возраста помогают больше по сравнению с детьми старшего возраста.





Отмечен высокий уровень участия родителей в управлении школьной жизнью. У 98% детей в возрасте 7−14 лет за последний год взрослые члены домохозяйств получили табель успеваемости.

Дисциплинирование детей

При проведении опроса под любым насильственным методом дисциплинирования детей подразумевался любой вид физического наказания либо психологической агрессии, в том числе трясти, бить, повышать голос или оскорблять ребёнка.

Итоги MICS показали, что 31% детей в возрасте 1−14 лет воспитываются только ненасильственными методами дисциплинирования.

89% матерей считают, что ребёнка нельзя физически наказывать, при этом каждый третий ребёнок (29%) подвергается физическому наказанию. Согласно итогам опроса, 6 из 10 детей (62%) столкнулись с насильственным методом дисциплинирования в течение месяца, предшествовавшего опросу (в том числе 60% девочек и 64% мальчиков).

Уровень насильственного дисциплинирования у детей в возрасте 1−14 лет выше в беднейших домохозяйствах, чем в богатейших домохозяйствах (68% и 58%, соответственно).

29% детей подвергались физическому наказанию, в том числе 32% мальчиков и 27% девочек, 60% детей испытывали психологическую агрессию.

Детский труд

В MICS под детским трудом понимается не принудительный системный детский труд, который Узбекистану удалось побороть, а домашние дела и помощь родителям: работа на приусадебном участке, уход за животными, мытьё посуды или уборка в доме, стирка, уход за детьми или любая другая работа по дому сверх определённых часов в неделю.





Так, для возраста 5−11 лет детским трудом считается, если в неделю 1 час и более ребенок занят в экономической деятельности или 21 час и более занят домашними делами. Для возраста 12−14 лет это 14 часов и 21 час соответственно. Для возраста 15−17 лет — 43 часа экономической деятельности или домашние дела без ограничения часов в неделю.

Таким образом, согласно результатам опроса, каждый пятый ребенок в возрасте 5−17 лет (21%) занят экономической деятельностью или домашними делами. При этом распространенность детского труда среди мальчиков составила 23%, а среди девочек -18%. Самый высокий показатель был отмечен в Южном регионе (35%), а самый низкий — в Ташкенте (6%).





Доля детей, занятых экономической деятельностью или домашними делами, выше среди детей из наименее состоятельных домохозяйств (27%) по сравнению с детьми из наиболее состоятельных (10%).

Доля детей, проживающих в сельской местности, занятых экономической деятельностью или домашними делами, выше, чем доля детей, проживающих в городской местности (24% против 17%).

К работам во вредных условиях, таких как переноска тяжестей, воздействие экстремально высоких или низких температур, пыли, дыма и газа, чаще привлекаются мальчики (19%), дети возрастной группы 15−17 лет (27%) и дети, проживающие в сельской местности (19%), а также дети из наименее состоятельных семей (26%).

Брак в детском возрасте

Лишь 3% женщин, находящихся сейчас в возрасте 20−24 лет, впервые вступили в официальный либо неофициальный брак до достижения возраста 18 лет, в то время как вступление в брак до достижения 15 лет несущественно и близко к нулю. Данный показатель значительно снизился по сравнению с итогами MIC- 2006, когда он составлял 12,5%. Это, отметили в Госкомстате, также самый низкий показатель в регионе.





Наиболее высокий показатель вступления в брак до достижения возраста 18 лет отмечен среди женщин возрастной категории 20−49 лет, имеющих среднее образование (13%), а наименьший — высшее образование (3%). Наиболее высокий показатель наблюдается в Восточном регионе (11%) и наиболее низкий — в Центральном (3%). Кроме того, до 18 лет чаще выходят замуж жительницы городов (9%) по сравнению с девушками из сельской местности (7%).

Питьевая вода, санитария и гигиена

По данным опроса, 95% населения домохозяйств имеют доступ к базовой питьевой воде, 92% — к базовой санитарии и 81% — к базовой гигиене.

Наиболее высокий доступ к базовой питьевой воде был отмечен в Ташкенте и Центрально-восточном регионе (100% и 99% соответственно), а наиболее низкий — в Южном регионе (93%).





При этом около 3% сельского населения ежедневно тратят на забор воды более часа. Основными ответственными за доставку воды в домохозяйствах, где источник воды находится за его пределами, являются женщины и девочки (42%).

Существуют различия между регионами по доступу к централизованной канализации: самый высокий в Ташкенте (94%) и самый низкий — в Южном регионе (5%). 94% домохозяйств пользуются улучшенными санитарно-гигиеническими устройствами, к которым относятся туалеты со сливом, выгребные ямы, оборудованные вентиляцией и имеющие настал, а также биотуалеты.

94% женщин пользуются надлежащими гигиеническими средствами во время менструаций и имеют возможность мыться и переодеваться в уединении, когда находятся дома. При этом женщины из наименее состоятельных семей чаще выключаются из учебного или рабочего процесса в дни менструаций, чем представительницы более состоятельных домохозяйств (5%).

Жизнедеятельность ребёнка

Под функциональными областями ребёнка подразумевается его слух, зрение, общение, понимание, подвижность и эмоции. Исследователи отмечают, что дети с функциональными нарушениями могут быть ограничены в реализации своих прав.

Функциональные трудности испытывают как минимум в одной из областей жизнедеятельности 16% детей в возрасте 2−17 лет, 5% детей в возрасте 2−4 года и 18% детей в возрасте 5−17 лет.

В Южном регионе отмечена более высокая доля детей в возрасте 2−17 лет, испытывающих функциональные трудности как минимум в одной из областей жизнедеятельности (24%).

Распространенность функциональных трудностей выше среди детей в возрасте от 2 до 17 лет, матери которых имеют среднее образование, чем среди детей, матери которых имеют высшее (19% против 7%).

У детей в возрасте 2−17 лет в наименее состоятельных домохозяйствах в 2 раза чаще возникают функциональные трудности как минимум в одной области по сравнению с детьми из наиболее состоятельных домохозяйств.





Среди подростков наиболее распространённой функциональной трудностью является беспокойство (10% среди подростков в возрасте 10−14 лет и 11% среди подростков в возрасте 15−17 лет), а также депрессия (2,6% среди тех, кому 10−14 лет, и 3% — среди тех, кому 15−17 лет)