Рекламная кампания «С Gross — только приятные воспоминания!» была представлена на Red Jolbors в номинации Film Craft: cinematography и удостоена награды фестиваля.

Центрально-азиатский фестиваль Red Jolbors — одно из ожидаемых событий года в сфере медиа коммуникаций. С 1 по 2 октября состоялась церемония награждения победителей фестиваля в Казахстане. В 2022 году в конкурсе Red Jolbors Awards, который проходит в рамках фестиваля, были представлены такие категории, как Campaigns, Film, Audio, Branding & Design, Print & Outdoor, Marketing, SMM & Digital, Media, PR, Concept.

Международный состав жюри тщательно рассматривал каждую работу. По итогам оценок экспертов видеоролик страховой компании Gross завоевал «серебро».

Над рекламным роликом работали отечественные и привлеченные из-за рубежа специалисты. Идея ролика принадлежит креативному агентству Synthesis, исполнение — видео-продакшену Lunar.

Для съемки видеоролика был организован кастинг, отобраны актеры и локации, подготовка к съемкам заняла 1,5 месяца. Были привлечены каскадеры, чтобы показать самый эпичный момент видео — переворот автомобиля. Каскадеру удалось выполнить трюк с третьего дубля.

Над съемками минутного видео трудились два дня. Видео было размещено на LED-экранах в Ташкенте, в социальных сетях и digital-пространстве, всего ролик посмотрело 6 млн пользователей, а видео со съемок стало вирусным в сети.

Победа на Red Jolbors для компании — это важный показатель того, что бренд двигается в правильном направлении и является одной из ведущих компаний в сфере страхования.

Gross — это инновационная компания, предоставляющая более 100 услуг страхования по всей территории Узбекистана.

Телефон центра поддержки клиентов: 1166.

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