Результаты мультииндикаторного кластерного обследования (MICS), проведенного Государственным комитетом по статистике и ЮНИСЕФ в Узбекистане, могут лечь в основу обновления законодательства. Об этом сказала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, участвовавшая в презентации итогов MICS-2022.

«Исследования, которые проводятся с помощью международных организаций и национальных институтов, очень активно используются в формировании нормативно-правовых документов [в Узбекистане]. Когда пройдет этот анализ и нам передадут все показатели, мы, возможно, будем вносить изменения в действующее законодательство. То есть это даже требует изменения законов», — подчеркнула Танзила Нарбаева в беседе с корреспондентом «Газеты.uz».

«Сейчас все государственные органы и негосударственный сектор работают над формированием предложений для включения государственную программу 2023 года. Результаты MICS обязательно будут использованы. Мы посмотрим по всем показателям — в первую очередь это здоровье, вопросы образования, участия отцов в воспитании детей, вопросы по привлечению детей к экономической деятельности — хотя детский труд в наихудших его формах искоренен, все равно привлечение детей к экономической деятельности и работе по дому все еще требуют дополнительного анализа и дополнительных мер. Это большое поле деятельности для государства, наших министерств, ведомств. И мы обязательно будем привлекать к этому гражданское общество», — заявила глава Сената.

В результате проведения мультииндикаторного кластерного обследования будет достигнуто обновление статистических данных, касающихся образа жизни матерей и детей в стране и их отражение в международных базах данных, подчеркнул председатель Госкомстата Баходир Бегалов.

Баходир Бегалов. Фото: пресс-служба Госкомстата



Показатели, сформированные по результатам обследования, охватывают 40% от показателя Целей устойчивого развития в домашнем хозяйстве, отметил он. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению показателей Узбекистана в рейтинге «Индексе статистического потенциала» Всемирного банка и других международных рейтингах.

«Безусловно, результаты MICS дают нам лучшее понимание того, каких успехов добился Узбекистан за последние годы между раундами опросов в вопросах улучшения положения женщин и детей и, соответственно, определить важные направления, над которыми нам следует работать в будущем», — сказал начальник управления Госкомстата Одил Мамадалиев, представивший презентацию с итогами опроса.

Одил Мамадалиев. Фото: пресс-служба Госкомстата



О практическом применении данных MICS-2022 говорил и глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Самый главный этап для MICS начинается сегодня — это то, как мы хотим использовать эти данные, — сказал он. — Мы знаем, что на данный момент готовится стратегия Нового Узбекистана на 2022−2024 годы. И мы надеемся, что все министерства и ведомства будут использовать итоги MICS в реализации своих задач и программ».

Мунир Мамедзаде отметил, что важно также взять итоги MICS за основу для дополнительных исследований. «Потому что в какой-то степени это сырые данные, которые нужно еще разобрать, понять. Правильная их интерпретация тоже очень важна», — подчеркнул он, добавив, что данные опроса должны использоваться и обрабатываться для принятия правильных решений. «Мы потратили два года, столько усилий и времени не для того, чтобы просто сделать публикацию и положить ее в шкаф. Главное то, как мы будем ее использовать в своей повседневной работе», — отметил он.

Мунир Мамедзаде. Фото: пресс-служба Госкомстата



Комментируя итоги опроса в целом, глава представительства ЮНИСЕФ отметил, что для того, чтобы решить проблемы, очертания которых обрисовали результаты опроса, нужна не только работа государства, но и мобилизация общества.

«У меня сложилось понимание, что по многим показателям мы говорим о сложностях, связанных с поведенческими нормами, в том числе что касается воспитания детей. Здесь ведь государство не может заставить, мы сами должны к этому прийти и понимать, что, к примеру, участие отцов в воспитании детей однозначно важно. Многие другие вопросы, например, практика грудного вскармливания или предотвращение насилия в семье, требуют изменения отношения к ним общества в целом. Поэтому мы надеемся на всеобщую мобилизацию, участие людей в этих процессах», — подчеркнул Мунир Мамедзаде.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане также отметил, что опрос показывает новые вызовы.

«Если раньше мы больше говорили о недоедании или проблемах, связанных с низкорослостью, то сейчас мы говорим об избыточном весе [детей]. Мы говорим о диверсификации питания, мы говорим о психическом здоровье подростков — это новые понятия, которые требуют от нас особого внимания. Хотел бы также подчеркнуть важность того, чтобы [вопросы ограничения жизнедеятельности детей] и инвалидности были охвачены на системном уровне с точки зрения сбора данных. Потому что полноценных данных у нас по вопросам инвалидности нет. И, соответственно, политика государства в этом направлении не может полностью реализовываться», — сказал он.

Мунир Мамедзаде также отметил, что планируемая перепись населения и систематический сбор качественных данных — это хорошая возможность восполнить вышеперечисленные пробелы. «ЮНИСЕФ будет работать [c Узбекистаном] во всех этих направлениях», — заверил он.